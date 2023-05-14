Chuwi GemiBook xPro появился в продаже

Компания Chuwi дала старт китайским продажам ноутбука GemiBook xPro, который был представлен в феврале этого года. Новинка характеризуется новеньким 4-ядерным 4-поточным чипом Intel Processor N100 (Alder Lake-N) с максимальной частотой 3,6 ГГц, интегрированным графическим адаптером и TDP 6 Вт, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, твердотельным накопителем M.2 на 256 ГБ, поддержкой Wi-Fi6 и Bluetooth 5.2, 14,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1080 и откидывающейся на 180° крышкой, массой 1,4 кг, толщиной 19,9 мм, батареей ёмкостью 38 Втч и операционной системой Windows 11. Цена ноутбука составляет 260 долларов.

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