Chuwi Hi9 Air отдают с громадной скидкой

Разработчики планшетного компьютера Chuwi Hi9 Air решили провести крутую акцию — они отдают устройство по достаточно привлекательной скидке. Суть акции в том, что чем раньше вы закажете себе устройство, тем больше будет скидка — первые десять устройств вообще отдают за сто с лишним долларов, тогда как конечная цена продукта достигает 229 долларов. Это значит, что у вас есть возможность купить планшет на 50% дешевле оригинальной стоимости, что очень круто.

Если не успели в первую десятку, то не стоит сразу грустить — дальше скидки тоже продолжаются, но в ограниченном количестве. Думаю, если вы давно хотели себе крутой планшет за небольшие деньги, то сейчас самое время отправится в магазин и получить нужный девайс. Будем надеяться, что вы увидите эту новость максимально оперативно и успеете получить гаджет.