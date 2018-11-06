Chuwi LapBook Pro выглядит привлекательно

2018-11-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi LapBook Pro; [97]
В последнее время можно заметить, что мода уменьшения рамок вокруг дисплея смартфонов перебралась и на рынок ноутбуков. Раньше никого не волновало, какие рамки вокруг дисплея ноутбука, ведь это не так уж важно на самом деле. Теперь же каждый второй производитель хвастается тем, что уменьшил рамки и габариты своего устройства. К примеру, официально представлен ноутбук Chuwi LapBook Pro, который выглядит довольно привлекательно и у него рамки действительно тонкие. Правда, у нас пока что нет реального образца и говорить с уверенностью о преимуществах данного решения мы не можем. Бывали уже ситуации, когда на рендерах устройство выглядит очень круто и привлекательно, а потом на деле оказывалось, что рамки там толще. Так что мы пока что подождем официального релиза, а потом уже будем говорить детальнее.


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