Chuwi LapBook Pro выглядит привлекательно

В последнее время можно заметить, что мода уменьшения рамок вокруг дисплея смартфонов перебралась и на рынок ноутбуков. Раньше никого не волновало, какие рамки вокруг дисплея ноутбука, ведь это не так уж важно на самом деле. Теперь же каждый второй производитель хвастается тем, что уменьшил рамки и габариты своего устройства. К примеру, официально представлен ноутбук Chuwi LapBook Pro, который выглядит довольно привлекательно и у него рамки действительно тонкие. Правда, у нас пока что нет реального образца и говорить с уверенностью о преимуществах данного решения мы не можем. Бывали уже ситуации, когда на рендерах устройство выглядит очень круто и привлекательно, а потом на деле оказывалось, что рамки там толще. Так что мы пока что подождем официального релиза, а потом уже будем говорить детальнее.