Chuwi показала бюджетный ноутбук

С компанией Chuwi мы уже некоторое время знакомы — данный китайский бренд неплохо показывает себя в последнее время. Производитель выпустил в свет массу недорогих и мощных планшетов и ноутбуков, теперь вот в свет вышла новая модель под названием Chuwi Herobook. Это бюджетный ноутбук, который может похвастаться весьма привлекательным дизайном и приличными характеристиками, которые вам точно понравятся. Стоит понимать, что это именно доступный ноутбук, который создавали специально для того, чтобы вы могли купить его за небольшие деньги и потом работать с текстом, редактировать документы, получать удовольствие от общения в социальных сетях. Цена пока что не называется, но можно быть уверенным в том, что это будет доступный продукт и это главное.