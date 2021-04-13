Chuwi представила ноутбук CoreBook Xe на графике Intel

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что некоторые крупные производители ноутбуков будут использовать в своих устройствах дискретную графику от компании Intel. Теперь мы официально можем заявить, что это не слух, а вполне реальные данные — Chuwi CoreBook Xe уже сейчас доступен для предварительного заказа на официальном сайте и у данного ноутбука действительно будет дискретная графика от Intel. Правда, пока что детальных тестов данной видеокарты нет, так что говорить о ее преимуществах или недостатках у нас не выйдет, но это уже большой прогресс. Вскоре данная графика будет установлена на множестве ноутбуков и тогда можно будет говорить более предметно о преимуществах данного решения. Да и для Chuwi это большой шаг.

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