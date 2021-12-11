Chuwi представила трансформируемый ноутбук FreeBook

Китайский производитель Chuwi представил новый трансформируемый ноутбук FreeBook с сенсорным экраном.

Устройство можно использовать как классический ноутбук или как планшет. Новинка оснащена 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2256 x 1504 пикселей. Внутри находится энергоэффективный процессор Intel Celeron N5100, на борту которого четыре ядра с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц. Базовая комплектация включает в себя 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также SSD-накопитель объемом 256 ГБ. В Chuwi FreeBook есть модуль Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов, а также порт USB Type-C. Вес устройства всего 1,3 кг.

Ориентировочная стоимость ноутбука не должна превышать 500 долларов. Продажи стартуют в ближайшее время.
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