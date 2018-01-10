Chuwi рассказала о новинках

2018-01-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi Hi9 air; [123]
Планшетные компьютеры на Android входят в моду, так что новинка под названием Chuwi Hi9 должна заинтересовать геймеров и просто ценителей качества за небольшие деньги. Данный планшет работает на процессоре Mediatek 8173, который обеспечит приличную производительность в играх и программах, за графику отвечает ускоритель GX6250, а дисплей с диагональю 8,4 дюйма порадует вас разрешением 2560 на 1600 точек. Плотность пикселей достаточно высокая, картинка яркая и четкая, на таком дисплее будет приятно читать книги, пользоваться интернетом и смотреть фильмы. Собственно, гаджет очень интересный, стоит обратить внимание.

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Помимо этого, компания анонсировала новый планшетный компьютер под названием Hi9 air, который отличается от предшественника своей легкостью и очень тонким корпусом. У данного планшета установлен точно такой же процессор, оперативной памяти у него 4 гигабайта, тогда как встроенной памяти 64 гигабайта. Диагональ дисплея составляет 10,8 дюймов при соотношении сторон 3:2, разрешение составляет 1920 на 1280 точек. Для своей толщины - это шикарная производительность и характеристики порадовали, без всякого сомнения. Да и дизайн просто шикарен, согласитесь.

Компания CHUWI решила выйти на рынок настольных компьютеров и анонсировала свое новое устройство под названием GBox Pro. Внутри этого компьютера будет установлен процессор восьмого поколения Intel модели i5, точное наименование модели пока что не называется, но этого процессора с головой хватит на все казуальные задачи вроде просмотра роликов из сети, работы с документами и прочими мелочами. Так же стоит отметить, что в комплекте будет идти контроллер для удаленного управления компьютером по беспроводной сети. Остальные характеристики продукта пока что не разглашаются, но гаджет уже нас заинтересовал.

Конечно же, компания порадовала своих потенциальных покупателей крутым планшетным компьютером под названием SurBook Pro. У него отличный дисплей на 12 дюймов с соотношением 3:2, разрешение составляет 2160 на 1440 точек, картинка яркая, сочная, отличные углы обзора присутствуют. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, встроенной же памяти здесь установлено 64 гигабайта с возможность расширить ее за счет карты памяти до 256 гигабайт. Этот гаджет будет просто шикарным вариантом для активного пользователя.

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