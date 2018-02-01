Cкладной дисплей от Samsung в 2018 году

Теперь складные дисплеи являются важной частью мобильной стратегии Samsung. Компания сообщила в своем отчете о доходах в среду, что она разрабатывает складные дисплеи.Эта тема точно является интересной для компании Samsung, ведь желает этим способом опередить своего главного конкурента.

Складные дисплеи будут непохожими на гибкие дисплеи, которые Samsung уже использует в телефонах со сгибающимися дисплеями, такими как популярные модели Galaxy S8 и Note 8. Гибкие дисплеи могут изгибаться и сгибаться, но в настоящее время не складываются. То, что сейчас описывает Samsung, - это новая технология. Складной дисплей в складывающемся телефоне кажется наиболее логичным.