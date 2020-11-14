Clever&Clean HV-450 - мощный, стильный, практичный беспроводной пылесос

Беспроводные пылесосы набирают популярность и завоевывают рынок устройств для уборки. Компания Clever&Clean имеет в своем арсенале беспроводной пылесос HV-450 с функцией влажной протирки пола.

Clever&Clean HV-450 сочетает в себе мощь, стиль и практичность. Пылесос имеет три уровня всасывания, до 25 000 Pa. Мощный, сменяемый аккумулятор Li-ion 26 Вольт обеспечивает автономную работу до 45 минут.

Виды насадок

Узкая насадка

Насадка с щеткой

Насадка для мягкой мебели

Насадка для уборки пола

Насадка для протирки пола

HV-450 оснащен контейнером для мусора объемом 0,5 л, а емкость для воды объемом 0,2 л. Модель использует тройную систему фильтрации (НЕРА level: H12). В комплекте с пылесосом Clever&Clean HV-450 есть несколько насадок, для разных типов уборки.

Беспроводной пылесос HV-450 также справится с уборкой в салоне автомобиля, с уборкой мягкой мебели и поможет с уборкой на кухне. Насадки имеют электропривод, который приводит в движение щетки и моющие диски.

Clever&Clean HV-450 компактный и легкий, всего 1,1 кг. Работает достаточно тихо от 62 до 70 дБ.

Беспроводной пылесос Clever&Clean HV-450 с функцией влажной протирки пола доступен по рекомендованной цене 19 900 рублей.