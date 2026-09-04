Представлен робот-пылесос Dreame X60 Pro Ultra Matrix со станцией самоочистки

На выставке IFA 2026 была представлена ещё одна новинка — робот-пылесос X60 Pro Ultra Matrix. Его ключевое отличие от модели X60 Pro Ultra Complete состоит в наличии станции Multi-Mop Switching Dock, которая способна самостоятельно менять комплекты насадок для швабр, ориентируясь на конкретное помещение и тип уборки. Благодаря этому для разных зон дома можно использовать отдельные швабры, что заметно уменьшает вероятность переноса грязи из одной комнаты в другую. Кроме того, в станцию встроен модуль, поддерживающий три вида моющих средств, что даёт роботу возможность применять подходящий состав в зависимости от поставленной задачи.

Dreame X60 Pro Ultra Complete, по заявлению производителя, является первой моделью бренда, оснащённой роботизированной манипуляторной рукой с двумя шарнирами. В передней части установлена 12-сантиметровая рука SideReach, которая выдвигается на расстояние до 12 см (примерно 4,72 дюйма), тогда как сзади расположена рука MopExtend RoboSwing с ходом до 18 см (около 7,09 дюйма). Это довольно мощное устройство: сила всасывания достигает 42 000 Па, а в комплекте идёт фирменная щётка HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. Кроме того, используется шасси ProLeap, позволяющее преодолевать препятствия высотой до 10 см (примерно 3,94 дюйма) в два этапа по 5 см (около 1,97 дюйма). Робот оснащён двойной камерой и технологией 3D-структурированного освещения, что помогает ему ориентироваться в жилом пространстве и обходить препятствия.

Также он способен работать дольше — за один цикл зарядки может убрать до 1000 м² (примерно 10 764 кв. футов), а на док-станции предусмотрена трёхминутная быстрая подзарядка. Робот-пылесос с функцией влажной уборки Dreame X60 Pro Ultra Matrix во многом напоминает модель X60 Pro Ultra Complete. Ключевое различие кроется в системе многофункциональной влажной уборки: в док-станции хранятся три пары насадок. Благодаря этому робот может применять разные насадки для очистки различных помещений, что предотвращает перенос грязи из одной комнаты в другую. Обе модели также совместимы с роботом-пылесосом Dreame Cyber X, который умеет подниматься по лестницам. Данное устройство способно перемещать пылесос на другой этаж и, как утверждается, дополнительно выполняет уборку лестничных маршей.
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