Cмартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России

Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, дал старт российским продажам смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V, которые могут похвастаться безрамочным дизайном и поддержкой разблокировки по лицу. Рекомендованная розничная цена Alcatel 5 за версию 3+32 ГБ составляет 12 990 рублей, а Alcatel 3V обойдется в 9 990 рублей за версию 2+16 ГБ.

Напомним, что Alcatel 5 оснастили 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной фронтальной камерой 13+5 Мп и одинарной основной камерой на 12 Мп, восьмиядерным процессором Mediatek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3000 мАч и портом USB Type-C.

Alcatel 3V характеризуется 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12+2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, четырехъядерным процессором MediaTek 8735A, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч и предустановленной Android 8 Oreo.