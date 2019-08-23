Cмартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+ вышли в России

Компания Samsung дала старт российским продажам флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые были представлены две недели назад. Новинки доступны по рекомендованной цене 76 990 и 89 990 рублей в белой, черной, красной расцветках, а также в градиентном цвете аура.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.