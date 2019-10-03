Colorful анонсировала видеокарту iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC

Colorful представил iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC, видеокарту с жидкостным охлаждением и производительным сегментом, которая является самой изощренной реализацией RTX 2060 Super с индивидуальным дизайном. Идея этой карты заключается в том, чтобы обеспечить работу графического процессора при температуре ниже 65 ° C даже в условиях стресса.

Видеокарта поддерживает двойной BIOS, а более высокий предел мощности включается с помощью вторичного "Turbo" BIOS. Сердцем видеокарты является 12-нм графический процессор Nvidia TU106 в конфигурации с 2176 ядрами CUDA. Видеокарта работает на частоте 1650 МГц, но программный ОС одним щелчком запускает ее на частоте 1815 МГц. Видеобуфер представлен 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной частотой 14 ГГц.

Отличительной особенностью красочного iGame GeForce RTX 2060 Super Neptune Lite OC является жидкостное охлаждение «все в одном» с замкнутым контуром. Он использует блок насоса для отвода тепла не только от графического процессора, но также от памяти карты и VRM через вторичную базовую плату. На видеокарте нет дополнительного вентилятора. Блок подключен к радиатору 120 х 120 мм, который вентилируется одним 120-мм ШИМ-вентилятором.

Видеокарта получает питание от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. Выходы дисплея включают три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b. Также видеокарта имеет стандартную высоту и длину 28 см.