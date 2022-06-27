Colorful готовит к релизу NVIDIA GeForce GTX 1630

NVIDIA GeForce GTX 1630 в основном предназначена для OEM-производителей и сегмента начального уровня, где будет производиться большая часть поставок. Ожидается, что MSRP для NVIDIA GTX 1630 составит около 150 долларов в зависимости от региона. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет иметь 4 ГБ и 64-битную шину памяти, что значительно урезано по сравнению со 128-битной шиной, которую имеет в своем распоряжении оригинальный графический процессор TU117. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 заменит графический процессор GeForce GTX 1050 Ti на основе архитектуры Pascal.