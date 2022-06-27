Colorful готовит к релизу NVIDIA GeForce GTX 1630

Издание VideoCardz получило две фотографии новой видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630 от бренда Colorful до ожидаемого, по слухам, запуска видеокарты начального уровня. Новая карта от компании будет выпущена как часть их знаменитой линейки BattleAx. Новая Colorful GeForce GTX 1630 будет предлагать охлаждение с двумя вентиляторами, а также отдельный радиатор, который простирается по всей длине графического процессора. Ожидается, что новая карта от Colorful не будет предварительно разогнана на заводе. Кроме того, она будет выпущена с дополнительным 6-контактным разъемом питания и будет предлагать три разъема для дисплея (DisplayPort, DVI (редко можно увидеть, что карта все еще поставляется с этой опцией) и HDMI).

NVIDIA GeForce GTX 1630 в основном предназначена для OEM-производителей и сегмента начального уровня, где будет производиться большая часть поставок. Ожидается, что MSRP для NVIDIA GTX 1630 составит около 150 долларов в зависимости от региона. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 будет использовать урезанный графический процессор TU117 с 512 ядрами CUDA, что меньше, чем у модели GeForce GTX 1650, которая предлагает 896 ядер. Карта также будет иметь 4 ГБ и 64-битную шину памяти, что значительно урезано по сравнению со 128-битной шиной, которую имеет в своем распоряжении оригинальный графический процессор TU117. Ожидается, что NVIDIA GeForce GTX 1630 заменит графический процессор GeForce GTX 1050 Ti на основе архитектуры Pascal.
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