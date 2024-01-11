Colorful представила линейку видеокарт RTX 40 SUPER

При этом линейка видеокарт iGame Vulcan от Colorful разделена на два отдельных сегмента — Vulkan и Vulcan W. Разница только в том, что видеокарта с индексом W имеет более высокие рабочие частоты. Линейка Vulkan, по сообщениям инсайдеров, будет оснащена съёмным магнитным дисплеем iGame Smart LCD с максимальным разрешением 800x216 пикселей, но будут и более доступные варианты для тех, кому важна исключительно производительность, а не все эти декоративные элементы. И на самом деле эти видеокарты даже более интересные, потому что за разумные деньги пользователь получает крайне приличный набор характеристик, высокую частоту кадров и эффективную систему охлаждения. В текущих условиях, когда многие компании делают видеокарты по завышенным ценам, такой подход к ценообразованию может дать свои плоды.