Colorful представила линейку видеокарт RTX 40 SUPER

Сегодня компания Colorful официально сообщила о своей линейке видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, которая на текущий момент состоит из моделей iGame Vulcan, Neptune, Advanced, Ultra и Battle-AX. Каждая из данных видеокарт обладает своими характерными особенностями, преимуществами и характерным дизайном, так что потенциальный покупатель сможет выбрать нечто под свой бюджет или предпочтения. В целом можно сказать, что линейка видеокарт компании Colorful выглядит весьма продуманной и охватывает несколько сегментов рынка — есть как решения с жидкостным охлаждением, так и флагманы с тремя вентиляторами в системе охлаждения.

При этом линейка видеокарт iGame Vulcan от Colorful разделена на два отдельных сегмента — Vulkan и Vulcan W. Разница только в том, что видеокарта с индексом W имеет более высокие рабочие частоты. Линейка Vulkan, по сообщениям инсайдеров, будет оснащена съёмным магнитным дисплеем iGame Smart LCD с максимальным разрешением 800x216 пикселей, но будут и более доступные варианты для тех, кому важна исключительно производительность, а не все эти декоративные элементы. И на самом деле эти видеокарты даже более интересные, потому что за разумные деньги пользователь получает крайне приличный набор характеристик, высокую частоту кадров и эффективную систему охлаждения. В текущих условиях, когда многие компании делают видеокарты по завышенным ценам, такой подход к ценообразованию может дать свои плоды.