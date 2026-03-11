Colorful представила необычный корпус iGame Lab Vulcan Armor

Корпус поддерживает установку радиаторов системы жидкостного охлаждения длиной до 240 мм, в комплект уже входит радиатор на 240 мм с тонкими вентиляторами, рассчитанный на тепловой пакет до 240 Вт. Также предусмотрена поддержка блоков питания формата SFX длиной до 110 мм. Хотя конструкция корпуса оптимизирована под фирменные кожухи видеокарт Colorful, внутри можно установить видеокарты толщиной до 3 слотов и длиной до 373,2 мм. При желании энтузиасты смогут адаптировать сторонние модели — например, напечатав на 3D-принтере дополнительный кронштейн, чтобы компенсировать различия между вырезом корпуса и формой кожуха других видеокарт. На верхней панели предусмотрено магнитное крепление для аксессуаров, например для фирменного дисплея Colorful Vulcan Screen.