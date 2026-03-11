Colorful представила необычный корпус iGame Lab Vulcan Armor

Сегодня компания Colorful представила новый корпус формата Mini-ITX под названием Colorful iGame Lab Vulcan Armor, который разработан специально для видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 из линейки iGame Vulcan с белым дизайном. Стоит напомнить, что ранее компания выпустила модели iGame RTX 5070 Ti Vulcan W OC, iGame RTX 5080 Vulcan W OC, iGame RTX 5090 D v2 Vulcan W OC 24 ГБ и iGame RTX 5090 D Vulcan W OC 32 ГБ, и новый корпус создан именно с учётом особенностей их конструкции. Размеры корпуса составляют 617х186,6х210 мм, а общий объём — около 24 литров. В боковой панели предусмотрен специальный вырез, который соответствует форме кожуха этих видеокарт и открывает доступ свежему воздуху к вентиляторам на их системе охлаждения.

Корпус поддерживает установку радиаторов системы жидкостного охлаждения длиной до 240 мм, в комплект уже входит радиатор на 240 мм с тонкими вентиляторами, рассчитанный на тепловой пакет до 240 Вт. Также предусмотрена поддержка блоков питания формата SFX длиной до 110 мм. Хотя конструкция корпуса оптимизирована под фирменные кожухи видеокарт Colorful, внутри можно установить видеокарты толщиной до 3 слотов и длиной до 373,2 мм. При желании энтузиасты смогут адаптировать сторонние модели — например, напечатав на 3D-принтере дополнительный кронштейн, чтобы компенсировать различия между вырезом корпуса и формой кожуха других видеокарт. На верхней панели предусмотрено магнитное крепление для аксессуаров, например для фирменного дисплея Colorful Vulcan Screen.