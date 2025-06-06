Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса…

Продолжаем изучать линейку корпусов и сегодня рассмотрим, соберем и протестируем Formula Mana Geometry, укомплектованный 120 мм вентиляторами с подсветкой. Выполнен в распространённом типоразмере Midi Tower и предлагает гибкий подбор компонентов под сборку систем для игры или работы.

Комплектация

Коробка из неокрашенного картона со схематичным изображением. На ее внутренней стороне информация по характеристикам. Комплект включает листок со сводными данными, пластиковые стяжки, винты.

Внешний вид

Лицевая панель с вентиляционной решеткой выполненной в виде ряда расположенных по диагонали ламелей с мелкоячеистой сеткой внутри, задерживающей пыль. Через нее будет задерживаться пыль.

В нижней части расположена панель разъемов, состоящая из USB 3.0, USB 2.0, USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопка включение. Расположение такое рассчитано под размещение корпуса на столе рядом с монитором.

Левая стенка в большей части площади это прозрачное закаленное стекло и снизу полоска из металла, скрывающая проводку в отсеке с блоком питания и накопителями.

Задняя под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с прижимной планкой. Большая часть площади с вентиляционными вырезами.

Корпус комплектуется тремя вентиляторами Cosmic FR с RGB-подсветкой. Два в Formula Mana Geometry предустановлены на передней и один на задней. С работающей подсветкой корпус выглядит лучше, видно как спереди, так и сбоку через стекло.

Правая сторона из стали толщиной 0.5 мм. Крепится стенка в пазы и фиксируется накатанными винтами.

Сверху вентиляционная решетка с противопылевым фильтром с магнитным креплением. Есть посадочные места под пару вентиляторов 120 или 140 мм.

Два накатанных винта снизу держат стойку для жестких дисков. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра, но с неудобной реализацией фиксации ее в пазы. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.

Внутренняя часть

Две камеры у Formula Mana Geometry, разделенные между собой Г-образной перегородкой и стойкой материнской платы. На перегородке вентиляционная решетка и окошко под удобное подведение кабеля питания видеокарты. В правой части шесть окошек для кабелей без резиновых клапанов. Распределены ушки под стяжки.

Поддерживаются материнские платы ATX и видеокарты до 305 мм. В этот лимит укладывается система среднего уровня. Для охлаждения можно выбрать башенное охлаждение высотой до 180 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм.

Зазор с внутренней стороны около 1 сантиметра. Пара накопителей устанавливаются в стойку в зоне блока питания. Ее также при необходимости можно демонтировать. Есть возможность поставить модульные блоки питания.

Тесты и сборка

В корпусе Formula Mana Geometry собиралась система с материнской платой mATX, башенным охлаждением и без видеокарты. Проблем в ходе монтажа не возникало. Простое и понятное для работы шасси. Питания на вентиляторы подается через MOLEX, все можно подключить последовательно.

Провели синтетический нагрев процессора Intel Core i5 13400. Возможностей по организации эффективного отвода тепла тут достаточно.

У вентиляторов фиксированная скорость вращения. Замер уровня шума проводился при близком расположении шумомера.

Итоги

Formula Mana Geometry – сбалансированное шасси для сборки игрового ПК с компонентами среднего ценового сегмента. Хорошая продуваемость, три вентилятора с подсветкой в комплекте, защита от пыли, удобное расположение портов при размещении на столе. Из минусов выламываемые заглушки под платы расширения без повторного использования, исполнение фильтра от пыли под блоком питания.