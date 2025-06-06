Formula Mana Geometry обзор, тесты и сборка копруса…

В нижней части расположена панель разъемов, состоящая из USB 3.0, USB 2.0, USB-C, спаренный аудиоразъем, кнопка включение. Расположение такое рассчитано под размещение корпуса на столе рядом с монитором.
Левая стенка в большей части площади это прозрачное закаленное стекло и снизу полоска из металла, скрывающая проводку в отсеке с блоком питания и накопителями.
Задняя под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения с прижимной планкой. Большая часть площади с вентиляционными вырезами.
Корпус комплектуется тремя вентиляторами Cosmic FR с RGB-подсветкой. Два в Formula Mana Geometry предустановлены на передней и один на задней. С работающей подсветкой корпус выглядит лучше, видно как спереди, так и сбоку через стекло.
Правая сторона из стали толщиной 0.5 мм. Крепится стенка в пазы и фиксируется накатанными винтами.
Сверху вентиляционная решетка с противопылевым фильтром с магнитным креплением. Есть посадочные места под пару вентиляторов 120 или 140 мм.
Два накатанных винта снизу держат стойку для жестких дисков. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра, но с неудобной реализацией фиксации ее в пазы. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.
Две камеры у Formula Mana Geometry, разделенные между собой Г-образной перегородкой и стойкой материнской платы. На перегородке вентиляционная решетка и окошко под удобное подведение кабеля питания видеокарты. В правой части шесть окошек для кабелей без резиновых клапанов. Распределены ушки под стяжки.
Поддерживаются материнские платы ATX и видеокарты до 305 мм. В этот лимит укладывается система среднего уровня. Для охлаждения можно выбрать башенное охлаждение высотой до 180 мм или жидкостное охлаждение с радиатором 240 мм.
Зазор с внутренней стороны около 1 сантиметра. Пара накопителей устанавливаются в стойку в зоне блока питания. Ее также при необходимости можно демонтировать. Есть возможность поставить модульные блоки питания.
В корпусе Formula Mana Geometry собиралась система с материнской платой mATX, башенным охлаждением и без видеокарты. Проблем в ходе монтажа не возникало. Простое и понятное для работы шасси. Питания на вентиляторы подается через MOLEX, все можно подключить последовательно.
Провели синтетический нагрев процессора Intel Core i5 13400. Возможностей по организации эффективного отвода тепла тут достаточно.
У вентиляторов фиксированная скорость вращения. Замер уровня шума проводился при близком расположении шумомера.