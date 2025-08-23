EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами

Сегодня детально изучим и соберем тестовый стенд в корпусе EUROCASE M9 PLUS, оснащенный сразу четырьмя вентиляторами в заводском комплекте с ARGB-подсветкой. Рассчитан он на установку материнских плат до E-ATX, видеокарт длиной до 410 мм и жидкостных систем охлаждения.

EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка

Комплектация

EUROCASE M9 PLUS комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с названием модели, логотипом бренда и общей технической информацией. Комплект включает системный динамик, пластиковые стяжки, несколько пакетиков с винтами и антивибрационными прокладками, отдельный с разными винтами под проведение монтажа платы и компонентов, пластиковые стяжки.

EUROCASE M9 PLUS комплектация

Внешний вид

Классический корпус в типоразмере Midi Tower черного цвета. Ровные плоскости и прямые углы, при этом особенности исполнения позволят как акцентировать визуальную составляющую системы, так и обеспечит эффективную организацию охлаждения.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Лицевая панель — это пластиковая рамка с вентиляционными вырезами вдоль рамки, а также металлическая сетка на основной площади. Она задерживает крупные загрязнения от попадания внутрь, при этом через нее будет видна подсветка от трех вентиляторов, установленных на шасси.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Дополнительного противопылевого фильтра под металлической сеткой нет. Но отсутствие интерфейсных кабелей, идущих на нее, позволит полностью ее снять и промыть.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Левая стенка у EUROCASE M9 PLUS выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Свободный обзор на основную рабочую камеру. Снимается сдвигом назад, зафиксирована при помощи накатанных винтов.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

На верхней грани шасси с вентиляционной решеткой в форме сот, направляющие под радиатор жидкостного охлаждения или вентиляторы типоразмеров 120 или 140 мм. Здесь есть пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Вдоль боковой грани два USB 3.0 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопка управления эффектами подсветки, индикаторы активности, кнопка включения.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Два ряда направляющих под стойку жестких дисков. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр, но его обслуживать будет сложно из-за выбранного способа крепления.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Задняя стенка с типовой схемой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, одна из них съемная, остальные не предполагают повторное использование после снятия. На заднюю стенку предустановлен четвертый комплектный вентилятор.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Правая стенка из стали толщиной 0.4 мм. Фиксируется накатанными винтами, есть штампованная ручка, упрощающая снятие и установку.

EUROCASE M9 PLUS внешний вид

Внутренняя часть

Рабочее пространство EUROCASE M9 PLUS разделяется на две камеры, упрощая проведение аккуратного монтажа с укладкой кабелей, а также разграничивая между собой компоненты, оставляя в видимой части только основную систему. Они разграничиваются стойкой материнской платы с рядами вырезов для подвода кабелей и Г-образной стенкой.

EUROCASE M9 PLUS внутренняя часть

Поддерживаются материнские платы типоразмера E-ATX. В районе расположения сокета большое окошко для проведения монтажа системы охлаждения. Установить можно башенное охлаждение или систему жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм или 360 мм.

EUROCASE M9 PLUS внутренняя часть

Со старта у корпуса хороший набор из четырех вентиляторов, которые прокачивают большой объем воздуха через рабочую камеру. Все они идут с ARGB-подсветкой для индивидуализации своей сборки.

EUROCASE M9 PLUS внутренняя часть

Продумали работу, как с подключением к разъему на материнской плате и синхронизации с остальными компонентами, а также автономно через встроенный контроллер. Зафиксирован он на задней стенке, питание получает через линию SATA. Общая библиотека эффектов подсветки, которые удобно переключаются со стенки на корпусе.

EUROCASE M9 PLUS внутренняя часть

У корпуса много посадочных мест под накопители, позволяющие организовать рабочий сервер. Поставить можно до семи накопителей и в комплекте для тех что устанавливаются с обратной стороны стойки материнской платы идут антивибрационные накладки.

EUROCASE M9 PLUS внутренняя часть

Если же сборка идет без SATA-дисков, можно будет снять стойку и освободить место под кабели и аксессуары.

Сборка

Мы для сборки используем свой типовой рабочий стенд с материнской платой mATX, без видеокарты. Проблем со сборкой в этом корпусе не возникнет, удобный доступ ко всем частям шасси.

EUROCASE M9 PLUS сборка

Хорошо выглядит подсветка от установленной группы вентиляторов.

EUROCASE M9 PLUS сборка

EUROCASE M9 PLUS сборка

EUROCASE M9 PLUS сборка

EUROCASE M9 PLUS сборка

Тесты

Синтетический нагрев процессора Intel Core i5-13400.

тест

При использовании встроенного контроллера частота вращения корпусных вентиляторов фиксирована. Замер уровня шума проводился при близком размещении шумомера.

EUROCASE M9 PLUS тесты

Итоги

EUROCASE M9 PLUS – классический корпус под мощную игровую сборку или рабочую станцию с большим дисковым пространством, позволяющий гибко выбирать компоненты, аккуратно их собрать с укладкой кабелей и акцентировать результат подсветкой со встроенным контроллером на четыре комплектных вентилятора. Из минусов отметим отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели и сложности с обслуживанием фильтра от пыли под блоком питания.
Представлен ПК MSI MAG PANO Toy Story Edition…
Компания MSI объявила о выпуске компонентов для сборки игрового компьютера MAG PANO Toy Story Edition, ко…
Представлен мощный мини-ПК ASUS NUC 15 Performance…
Компания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью NUC 15 Performance, которая заключена в 3-литро…
Представлены игровые корпуса GAMEMAX F36 mATX и F46 ATX…
GAMEMAX объявляет о старте продаж игровых корпусов F36 mATX и F46 ATX, предназначенных для системных плат…
Мощный мини-ПК Beelink GTR9 Pro оценили в 1800 долларов…
Компания Beelink пополнила ассортимент мини-ПК производительной моделью GTR9 Pro, которая основана на 16-…
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса…
Линейка корпусов AIR MESH G3 от Formula V Line выполнена в типоразмере Micro-ATX и сочетает в себе произ…
Компактный ПК Corsair AI Workstation 300 на Ryzen AI Max 385…
Компания Corsair объявила о выпуске компактного настольного ПК AI Workstation 300, который базируется на …
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса…
Тестируемый сегодня корпус AZZA TIARA совмещает в себе лицевые панели из стекла, продуваемые зоны в скрыт…
Представлен игровой десктоп Acer Predator V70 с на Ryzen 7 9…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых настольных ПК новой конфигурацией модели Predator V70, котора…
Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборкаКомпактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка
FORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторамиFORMULA MANA DYNAMIC обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя вентиляторами
EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторамиEUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами
Просторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER IIПросторный корпус для топовых сборок. Обзор XPG BATTLECRUISER II
Высшая лига корпусов. Обзор и тест Thermaltake CTE E660 MXВысшая лига корпусов. Обзор и тест Thermaltake CTE E660 MX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor