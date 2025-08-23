EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами

Сегодня детально изучим и соберем тестовый стенд в корпусе EUROCASE M9 PLUS, оснащенный сразу четырьмя вентиляторами в заводском комплекте с ARGB-подсветкой. Рассчитан он на установку материнских плат до E-ATX, видеокарт длиной до 410 мм и жидкостных систем охлаждения.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с названием модели, логотипом бренда и общей технической информацией. Комплект включает системный динамик, пластиковые стяжки, несколько пакетиков с винтами и антивибрационными прокладками, отдельный с разными винтами под проведение монтажа платы и компонентов, пластиковые стяжки.

Внешний вид

Классический корпус в типоразмере Midi Tower черного цвета. Ровные плоскости и прямые углы, при этом особенности исполнения позволят как акцентировать визуальную составляющую системы, так и обеспечит эффективную организацию охлаждения.

Лицевая панель — это пластиковая рамка с вентиляционными вырезами вдоль рамки, а также металлическая сетка на основной площади. Она задерживает крупные загрязнения от попадания внутрь, при этом через нее будет видна подсветка от трех вентиляторов, установленных на шасси.

Дополнительного противопылевого фильтра под металлической сеткой нет. Но отсутствие интерфейсных кабелей, идущих на нее, позволит полностью ее снять и промыть.

Левая стенка у EUROCASE M9 PLUS выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Свободный обзор на основную рабочую камеру. Снимается сдвигом назад, зафиксирована при помощи накатанных винтов.

На верхней грани шасси с вентиляционной решеткой в форме сот, направляющие под радиатор жидкостного охлаждения или вентиляторы типоразмеров 120 или 140 мм. Здесь есть пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением.

Вдоль боковой грани два USB 3.0 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопка управления эффектами подсветки, индикаторы активности, кнопка включения.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Два ряда направляющих под стойку жестких дисков. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр, но его обслуживать будет сложно из-за выбранного способа крепления.

Задняя стенка с типовой схемой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, одна из них съемная, остальные не предполагают повторное использование после снятия. На заднюю стенку предустановлен четвертый комплектный вентилятор.

Правая стенка из стали толщиной 0.4 мм. Фиксируется накатанными винтами, есть штампованная ручка, упрощающая снятие и установку.

Внутренняя часть

Рабочее пространство EUROCASE M9 PLUS разделяется на две камеры, упрощая проведение аккуратного монтажа с укладкой кабелей, а также разграничивая между собой компоненты, оставляя в видимой части только основную систему. Они разграничиваются стойкой материнской платы с рядами вырезов для подвода кабелей и Г-образной стенкой.

Поддерживаются материнские платы типоразмера E-ATX. В районе расположения сокета большое окошко для проведения монтажа системы охлаждения. Установить можно башенное охлаждение или систему жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм или 360 мм.

Со старта у корпуса хороший набор из четырех вентиляторов, которые прокачивают большой объем воздуха через рабочую камеру. Все они идут с ARGB-подсветкой для индивидуализации своей сборки.

Продумали работу, как с подключением к разъему на материнской плате и синхронизации с остальными компонентами, а также автономно через встроенный контроллер. Зафиксирован он на задней стенке, питание получает через линию SATA. Общая библиотека эффектов подсветки, которые удобно переключаются со стенки на корпусе.

У корпуса много посадочных мест под накопители, позволяющие организовать рабочий сервер. Поставить можно до семи накопителей и в комплекте для тех что устанавливаются с обратной стороны стойки материнской платы идут антивибрационные накладки.

Сборка

Если же сборка идет без SATA-дисков, можно будет снять стойку и освободить место под кабели и аксессуары.Мы для сборки используем свой типовой рабочий стенд с материнской платой mATX, без видеокарты. Проблем со сборкой в этом корпусе не возникнет, удобный доступ ко всем частям шасси.

Хорошо выглядит подсветка от установленной группы вентиляторов.

Тесты

Синтетический нагрев процессора Intel Core i5-13400.

При использовании встроенного контроллера частота вращения корпусных вентиляторов фиксирована. Замер уровня шума проводился при близком размещении шумомера.

Итоги

EUROCASE M9 PLUS – классический корпус под мощную игровую сборку или рабочую станцию с большим дисковым пространством, позволяющий гибко выбирать компоненты, аккуратно их собрать с укладкой кабелей и акцентировать результат подсветкой со встроенным контроллером на четыре комплектных вентилятора. Из минусов отметим отсутствие противопылевого фильтра на лицевой панели и сложности с обслуживанием фильтра от пыли под блоком питания.