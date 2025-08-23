EUROCASE M9 PLUS обзор, тесты и сборка корпуса с четырьмя ARGB-вентиляторами

Поставляется в коробке из плотного картона с названием модели, логотипом бренда и общей технической информацией. Комплект включает системный динамик, пластиковые стяжки, несколько пакетиков с винтами и антивибрационными прокладками, отдельный с разными винтами под проведение монтажа платы и компонентов, пластиковые стяжки.
Лицевая панель — это пластиковая рамка с вентиляционными вырезами вдоль рамки, а также металлическая сетка на основной площади. Она задерживает крупные загрязнения от попадания внутрь, при этом через нее будет видна подсветка от трех вентиляторов, установленных на шасси.
Дополнительного противопылевого фильтра под металлической сеткой нет. Но отсутствие интерфейсных кабелей, идущих на нее, позволит полностью ее снять и промыть.
Левая стенка у EUROCASE M9 PLUS выполнена из закаленного стекла с тонированным покрытием. Свободный обзор на основную рабочую камеру. Снимается сдвигом назад, зафиксирована при помощи накатанных винтов.
На верхней грани шасси с вентиляционной решеткой в форме сот, направляющие под радиатор жидкостного охлаждения или вентиляторы типоразмеров 120 или 140 мм. Здесь есть пластина противопылевого фильтра с магнитным креплением.
Вдоль боковой грани два USB 3.0 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопка управления эффектами подсветки, индикаторы активности, кнопка включения.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Два ряда направляющих под стойку жестких дисков. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр, но его обслуживать будет сложно из-за выбранного способа крепления.
Задняя стенка с типовой схемой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, одна из них съемная, остальные не предполагают повторное использование после снятия. На заднюю стенку предустановлен четвертый комплектный вентилятор.
Правая стенка из стали толщиной 0.4 мм. Фиксируется накатанными винтами, есть штампованная ручка, упрощающая снятие и установку.
Поддерживаются материнские платы типоразмера E-ATX. В районе расположения сокета большое окошко для проведения монтажа системы охлаждения. Установить можно башенное охлаждение или систему жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм или 360 мм.
Со старта у корпуса хороший набор из четырех вентиляторов, которые прокачивают большой объем воздуха через рабочую камеру. Все они идут с ARGB-подсветкой для индивидуализации своей сборки.
Продумали работу, как с подключением к разъему на материнской плате и синхронизации с остальными компонентами, а также автономно через встроенный контроллер. Зафиксирован он на задней стенке, питание получает через линию SATA. Общая библиотека эффектов подсветки, которые удобно переключаются со стенки на корпусе.
У корпуса много посадочных мест под накопители, позволяющие организовать рабочий сервер. Поставить можно до семи накопителей и в комплекте для тех что устанавливаются с обратной стороны стойки материнской платы идут антивибрационные накладки.
Если же сборка идет без SATA-дисков, можно будет снять стойку и освободить место под кабели и аксессуары.
Хорошо выглядит подсветка от установленной группы вентиляторов.
При использовании встроенного контроллера частота вращения корпусных вентиляторов фиксирована. Замер уровня шума проводился при близком размещении шумомера.