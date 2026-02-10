Представлен игровой мини-ПК Minisforum Atomic Hero G1 Pro

Компания Minisforum объявила о выпуске компактного игрового ПК Atomic Hero G1 Pro, который заключен в корпус объемом 3,8 литра. Новинка также характеризуется 16-ядерным 32-поточным процессором AMD Ryzen 9 8945HX с тактовой частотой до 5,4 ГГц, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7,трассировкой лучей и DLSS4, системой охлаждения Glacier третьего поколения с пятью медными тепловыми трубками и бесшумным вентилятором, 35-Вт блоком питания, до 96 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 8 ГБ, интерфейсами с возможностью подключения до четырёх 4K-мониторов, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и портом 5GbE. Цена ПК на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1400 долларов за конфигурацию с 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ.