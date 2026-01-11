Представлен мини-ПК и сетевое хранилище Minisforum N5 Max

Компания Minisforum представила сетевое хранилище данных N5 Max, которое также может работать как производительный мини-ПК. Новинка характеризуется 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с максимальной частотой 5,1 ГГц и мощной встроенной графикой Radeon 8060S, 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, корпусом с габаритами 199:202,4:25,3 мм, интерфейсами USB Type C и HDMI 2.1 для вывода изображения на монитор, слотом PCIe с четырьмя разъемами PCIe 4.0, одним портом Ethernet со скоростью передачи данных до 10 и 5 Гбит/с, поддержкой до пяти твердотельных накопителей или 3,5- и 2,5-дюймовых жестких дисков, а также SSD M.2 2280 одновременно. Также представлена модель N5 Air с 96 ГБ ОЗУ. Цены и дата начала продаж пока не объявлены.