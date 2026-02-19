Corsair представила корпус, который переливается на свету

Компания Corsair объявила о выпуске двух новых корпусов ограниченной серии — модели FRAME 4000D Vault Series Nova и Galaxy получили особое покрытие с эффектом смены оттенка. Суть в том, что цвет панели меняется в зависимости от угла обзора и освещения, создавая выразительный визуальный эффект. Версия Nova переливается от синего к бирюзовому с фиолетовыми акцентами, тогда как Galaxy меняет тон от розового к зелёному и затем к серому, формируя собственную уникальную стилистику. Передняя панель корпусов теперь оснащена тремя портами USB Type-C для более удобного подключения и зарядки устройств. Один разъём поддерживает скорость до 20 Гбит/сек, а два остальных обеспечивают до 5 Гбит/сек.

Также предусмотрен стандартный аудиоразъём 3,5 мм и кнопка питания с ARGB-подсветкой, позволяющая синхронизировать освещение с остальными компонентами системы. В кнопке используется механический переключатель формата MX, обеспечивающий приятный тактильный отклик, при желании его можно заменить на другой механический переключатель с иными ощущениями нажатия. Кроме того, новые модели продолжают концепцию модульной системы FRAME, предлагая широкие возможности для кастомизации. Конструкция изначально рассчитана на модернизацию — компоненты можно заменять, панели обновлять и адаптировать под индивидуальные требования пользователя. Но и стоит такой корпус, естественно, довольно дорого, особенно с учётом того, что это лимитированная серия.
