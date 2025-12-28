Мини-ПК Morefine M900 на Ryzen 7 H 255 оценен в $370

Компания Morefine пополнила ассортимент компактных ПК моделью M900, которая основана на процессорах AMD Ryzen 7 H 255, Ryzen AI 5 340 и AI 7 350. Новинка также характеризуется адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, двумя слотами для твердотельных накопителей, двумя портами RJ45 2.5GbE, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также двумя разъемами USB4. Barebone-комплект на восьмиядерном Ryzen 7 H 255 стоит 370 долларов. Конфигурация с тем же чипом, 16 ГБ оперативной памяти SSD на 500 ГБ обойдется в 520 долларов. Топовая версия на 32 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 2 ТБ будет стоить 850 долларов.