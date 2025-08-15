Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работу

Игровые сборки и рабочие станции на материнских платах mini-ITX не уступают по уровню быстродействия и стабильности работы не уступают габаритным сборкам, но при этом требуют больше внимания к подбору компонента. Основа конечно же корпус и тут важен сразу ряд параметров, которые необходимо учитывать. Сегодня мы детально рассмотрим один из примеров продуманной конструкции в малом форм-факторе SFF - Thermaltake TR100, поддерживающий видеокарты длиной до 360 мм и системы жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм.

Обзор Thermaltake TR100

Комплектация

Поставляется в коробке с боковыми ручками, схематичным изображением корпуса и данными по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован в палете из пенополистирола.

комплектация Thermaltake TR100

Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, системный динамик, нейлоновую стяжку в виде нарезной ленты, рамку для установки дисплея, гибкий шлейф PCIe 4.0, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Thermaltake TR100

Внешний вид

Представлен корпус сразу в палитре вариантов цветового оформления. Также отличия есть в варианте комплектации с 3.9-дюймовым LCD-дисплеем и без него. В базовом варианте дисплей можно будет докупить в дальнейшем, рамка для его установки находится в комплекте.

внешний вид Thermaltake TR100

Ставится она в верхней части лицевой стороны. Остальная часть вентиляционная решетка из металлической сетки. В нижнем углу сгруппирована панель разъемов, она будет находиться в быстром доступе при размещении на рабочем столе.

внешний вид Thermaltake TR100

Набор включает USB-C, два скоростных USB Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодный индикаторы.

внешний вид Thermaltake TR100

Исполнение двух боковых стенок схоже. Это лист из стали с вентиляционными отверстиями и противопылевым фильтром. Крепятся стенки при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.

внешний вид Thermaltake TR100

Верхняя грань скошена под углом. Крышка крепится при помощи накатанного винта, снимается сдвигом. Она также идет с противопылевой сеткой. Под ней расположены направляющие для установки вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

внешний вид Thermaltake TR100

Задняя панель с тремя заглушками под платы расширения. Установка возможна только через райзер, он идет у Thermaltake TR100 в комплекте с актуальной версией интерфейса. Выведено внешнее силовое гнездо от которого до места расположения блока питания проложен удлинитель.

внешний вид Thermaltake TR100

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Ее можно снять, крепится при помощи накатанного винта.

внешний вид Thermaltake TR100

Под ней зона монтажа блок питания типоразмеров SFX или SXF-L. Нижняя идет бе противопылевого фильтра.

внешний вид Thermaltake TR100

Внутреннее оснащение

Малый объем внутреннего пространства, характерный для корпусов типоразмера, предполагает плотную укладку компонентов. Здесь же продумали как совместимость с жидкостным охлаждением и габаритными видеокартами, так и удобство укладки. Перед проведением монтажа можно будет снять все стенки, получив полный доступ к шасси.

внутреннее оснащение Thermaltake TR100

Общая камера с вертикально расположенными металлическими направляющими. В передней части корпуса устанавливается блок питания от которого до сетевого гнезда проложен удлинитель.

внутреннее оснащение Thermaltake TR100

Со стороны левой стенки выделено пространство для монтажа видеокарты. Занимать она может до трех слотов расширения и подключается через гибкий райзер PCIe 4.0. Вентиляционная решетка на боковой стенке не будет ограничивать доступ холодного воздуха к системе охлаждения ГП. В лимит длины 360 мм укладываются и старшие решения семейства GeForce RTX 50. На передней стенке есть дополнительный упор для видеокарты.

внутреннее оснащение Thermaltake TR100

С правой стороны устанавливается материнская плата mini-ITX. Ставится она в перевернутом Высота процессорного кулера до 68 мм. При этом на верхнюю стенку можно поставить жидкостного охлаждение с радиатором 280 мм.

внутреннее оснащение Thermaltake TR100

Накопители типоразмера 2.5 дюйма ставятся на переднюю стенку, под них распределены отверстия. Максимально можно поставить два.

внутреннее оснащение Thermaltake TR100

Тесты

Тесты возможностей организации охлаждения проведены с процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой GeForce RTX 4090 OC.

тесты Thermaltake TR100

Несмотря на ограниченное внутреннее пространство проблем с отводом тепла не возникло.

Примеры сборок

тесты Thermaltake TR100

тесты Thermaltake TR100

тесты Thermaltake TR100

тесты Thermaltake TR100

Из любопытного на официальном сайте представлено изображение чемодана, рассчитанного под этого корпус, VR-шлем и периферию.

тесты Thermaltake TR100

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorThermaltake TR100 – компактный корпус для игровой сборки или рабочей станции с компонентами среднего и топового уровней, предлагающий преимущество в виде продуманного внутреннего пространства и защиты от пыли. Набор скоростных портов на лицевой панели, гибкий райзер PCIe 4.0 в комплекте, поддержка трехслотовых видеокарт и жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм. Не устроить может отсутствие противопылевой защиты на основании.
Thermaltake TR100 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлен мини-ПК Star Core Super AI Computer на Ryzen AI …
На принадлежащей Xiaomi краудфандинговой площадке Youpin стартовала кампания по сбору средств на выпуск м…
Представлен игровой десктоп Acer Predator V70 с на Ryzen 7 9…
Компания Acer пополнила ассортимент игровых настольных ПК новой конфигурацией модели Predator V70, котора…
Компактный ПК Corsair AI Workstation 300 на Ryzen AI Max 385…
Компания Corsair объявила о выпуске компактного настольного ПК AI Workstation 300, который базируется на …
Представлен мини-ПК ASUS ExpertCenter PN54 на Ryzen AI 300 S…
Компания ASUS пополнила ассортимент мини-ПК моделью ExpertCenter PN54, которая основана на шестиядерных ч…
Formula AIR MESH G3 обзор, тесты и сборка корпуса…
Линейка корпусов AIR MESH G3 от Formula V Line выполнена в типоразмере Micro-ATX и сочетает в себе произ…
Мини-ПК Peladn Yo1 получил 16-ядерный Ryzen AI MAX+ 395…
Бренд Peladn объявил о выпуске мини-ПК Yo1, который основан на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryze…
AZZA TIARA обзор, тесты и сборка корпуса…
Тестируемый сегодня корпус AZZA TIARA совмещает в себе лицевые панели из стекла, продуваемые зоны в скрыт…
Представлены игровые корпуса GAMEMAX F36 mATX и F46 ATX…
GAMEMAX объявляет о старте продаж игровых корпусов F36 mATX и F46 ATX, предназначенных для системных плат…
Компактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборкаКомпактный корпус с пятью вентиляторами. XPG INVADER X Mini обзор, тесты, сборка
Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12Компактный корпус для офиса и дома. Обзор Formula SFF L12
Доступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIRДоступный корпус с четырьмя вентиляторами. Обзор XPG VALOR AIR
Thermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпусаThermaltake View 170 TG ARGB обзор, тесты и сборка корпуса
Ocypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборкаOcypus Iota C70 ARGB обзор корпуса, тесты и сборка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor