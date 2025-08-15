Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работу

Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, системный динамик, нейлоновую стяжку в виде нарезной ленты, рамку для установки дисплея, гибкий шлейф PCIe 4.0, руководство пользователя и гарантийный талон.
Ставится она в верхней части лицевой стороны. Остальная часть вентиляционная решетка из металлической сетки. В нижнем углу сгруппирована панель разъемов, она будет находиться в быстром доступе при размещении на рабочем столе.
Набор включает USB-C, два скоростных USB Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодный индикаторы.
Исполнение двух боковых стенок схоже. Это лист из стали с вентиляционными отверстиями и противопылевым фильтром. Крепятся стенки при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.
Верхняя грань скошена под углом. Крышка крепится при помощи накатанного винта, снимается сдвигом. Она также идет с противопылевой сеткой. Под ней расположены направляющие для установки вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.
Задняя панель с тремя заглушками под платы расширения. Установка возможна только через райзер, он идет у Thermaltake TR100 в комплекте с актуальной версией интерфейса. Выведено внешнее силовое гнездо от которого до места расположения блока питания проложен удлинитель.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Ее можно снять, крепится при помощи накатанного винта.
Под ней зона монтажа блок питания типоразмеров SFX или SXF-L. Нижняя идет бе противопылевого фильтра.
Общая камера с вертикально расположенными металлическими направляющими. В передней части корпуса устанавливается блок питания от которого до сетевого гнезда проложен удлинитель.
Со стороны левой стенки выделено пространство для монтажа видеокарты. Занимать она может до трех слотов расширения и подключается через гибкий райзер PCIe 4.0. Вентиляционная решетка на боковой стенке не будет ограничивать доступ холодного воздуха к системе охлаждения ГП. В лимит длины 360 мм укладываются и старшие решения семейства GeForce RTX 50. На передней стенке есть дополнительный упор для видеокарты.
С правой стороны устанавливается материнская плата mini-ITX. Ставится она в перевернутом Высота процессорного кулера до 68 мм. При этом на верхнюю стенку можно поставить жидкостного охлаждение с радиатором 280 мм.
Накопители типоразмера 2.5 дюйма ставятся на переднюю стенку, под них распределены отверстия. Максимально можно поставить два.
Несмотря на ограниченное внутреннее пространство проблем с отводом тепла не возникло.
Из любопытного на официальном сайте представлено изображение чемодана, рассчитанного под этого корпус, VR-шлем и периферию.