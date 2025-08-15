Обзор Thermaltake TR100. Компактный корпус SFF под игры и работу

Игровые сборки и рабочие станции на материнских платах mini-ITX не уступают по уровню быстродействия и стабильности работы не уступают габаритным сборкам, но при этом требуют больше внимания к подбору компонента. Основа конечно же корпус и тут важен сразу ряд параметров, которые необходимо учитывать. Сегодня мы детально рассмотрим один из примеров продуманной конструкции в малом форм-факторе SFF - Thermaltake TR100, поддерживающий видеокарты длиной до 360 мм и системы жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм.

Комплектация

Поставляется в коробке с боковыми ручками, схематичным изображением корпуса и данными по техническим характеристикам. Внутри зафиксирован в палете из пенополистирола.

Комплект включает набор винтов, пластиковые стяжки, системный динамик, нейлоновую стяжку в виде нарезной ленты, рамку для установки дисплея, гибкий шлейф PCIe 4.0, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен корпус сразу в палитре вариантов цветового оформления. Также отличия есть в варианте комплектации с 3.9-дюймовым LCD-дисплеем и без него. В базовом варианте дисплей можно будет докупить в дальнейшем, рамка для его установки находится в комплекте.

Ставится она в верхней части лицевой стороны. Остальная часть вентиляционная решетка из металлической сетки. В нижнем углу сгруппирована панель разъемов, она будет находиться в быстром доступе при размещении на рабочем столе.

Набор включает USB-C, два скоростных USB Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения, раздельные светодиодный индикаторы.

Исполнение двух боковых стенок схоже. Это лист из стали с вентиляционными отверстиями и противопылевым фильтром. Крепятся стенки при помощи магнитов, снимать и ставить удобно.

Верхняя грань скошена под углом. Крышка крепится при помощи накатанного винта, снимается сдвигом. Она также идет с противопылевой сеткой. Под ней расположены направляющие для установки вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения.

Задняя панель с тремя заглушками под платы расширения. Установка возможна только через райзер, он идет у Thermaltake TR100 в комплекте с актуальной версией интерфейса. Выведено внешнее силовое гнездо от которого до места расположения блока питания проложен удлинитель.

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Ее можно снять, крепится при помощи накатанного винта.

Под ней зона монтажа блок питания типоразмеров SFX или SXF-L. Нижняя идет бе противопылевого фильтра.

Внутреннее оснащение

Малый объем внутреннего пространства, характерный для корпусов типоразмера, предполагает плотную укладку компонентов. Здесь же продумали как совместимость с жидкостным охлаждением и габаритными видеокартами, так и удобство укладки. Перед проведением монтажа можно будет снять все стенки, получив полный доступ к шасси.

Общая камера с вертикально расположенными металлическими направляющими. В передней части корпуса устанавливается блок питания от которого до сетевого гнезда проложен удлинитель.

Со стороны левой стенки выделено пространство для монтажа видеокарты. Занимать она может до трех слотов расширения и подключается через гибкий райзер PCIe 4.0. Вентиляционная решетка на боковой стенке не будет ограничивать доступ холодного воздуха к системе охлаждения ГП. В лимит длины 360 мм укладываются и старшие решения семейства GeForce RTX 50. На передней стенке есть дополнительный упор для видеокарты.

С правой стороны устанавливается материнская плата mini-ITX. Ставится она в перевернутом Высота процессорного кулера до 68 мм. При этом на верхнюю стенку можно поставить жидкостного охлаждение с радиатором 280 мм.

Накопители типоразмера 2.5 дюйма ставятся на переднюю стенку, под них распределены отверстия. Максимально можно поставить два.

Тесты

Тесты возможностей организации охлаждения проведены с процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой GeForce RTX 4090 OC.

Примеры сборок

Несмотря на ограниченное внутреннее пространство проблем с отводом тепла не возникло.

Из любопытного на официальном сайте представлено изображение чемодана, рассчитанного под этого корпус, VR-шлем и периферию.

Итоги

Thermaltake TR100 – компактный корпус для игровой сборки или рабочей станции с компонентами среднего и топового уровней, предлагающий преимущество в виде продуманного внутреннего пространства и защиты от пыли. Набор скоростных портов на лицевой панели, гибкий райзер PCIe 4.0 в комплекте, поддержка трехслотовых видеокарт и жидкостного охлаждения с радиатором 280 мм. Не устроить может отсутствие противопылевой защиты на основании.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".