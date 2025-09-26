XPG LANDER 500 обзор, тесты и сборка копруса

Тестируемый корпус XPG LANDER 500 выполнен в форм-факторе Mid-Tower и рассчитан сборку игровой системы с компонентами среднего и высокого уровней. Сочетает в себе эстетику, качество и функциональность. Оснащен четырьмя вентиляторами с подсветкой.

Комплектация

XPG LANDER 500 комплектация

На коробке из плотного картона представлена подробная информация по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает пластиковые стяжки, пакетик с винтами, руководство пользователя.

XPG LANDER 500 комплектация

Внешний вид

У лицевой панели корпуса интересная геометрия с расположением панелей под углом, напоминающий граненные грани алмаза. Часть площади глухая, а большая часть металлическая сетка с мелкой ячейкой.

XPG LANDER 500 внешний вид

Левая стенка из закаленного стекла с тонированным покрытием и покрытием черного цвета по периметру. Крепится при помощи накатанных винтов.

XPG LANDER 500 внешний вид

Противоположная стенка из стали с тем же способом крепления.

XPG LANDER 500 внешний вид

На основании четыре круглые пластиковые ножки с противоскользящими накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Двумя винтами удерживается стойка под жесткие диски, для нее есть два ряда направляющих, позволяя сдвинуть ближе или дальше от лицевой панели, а также есть возможность полностью снять.

XPG LANDER 500 внешний вид

На верхней у XPG LANDER 500 вентиляционная решетка с направляющими под 120 и 140 мм типоразмер. Противопылевой фильтр с магнитным креплением.

XPG LANDER 500 внешний вид

Панель разъемов смещена к краю. Тут два скоростных USB 3.2 Type-A, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения, светодиодные индикаторы активности.

XPG LANDER 500 внешний вид

На задней панель семь штампованных заглушек под платы расширения. Нижнее расположения блока питания.

XPG LANDER 500 внешний вид

Комплектуется четырьмя ARGB-вентиляторами. Один предустановлен на заднюю стенку и три на переднюю. Подсветка видна через боковое стекло и вентиляционную решетку на фронтальной панели.

XPG LANDER 500 внешний вид

Внутренняя часть

Две отдельные камеры, распределяющие между собой основную часть и ту что нужно скрыть от глаз пользователя. Рассчитан на сборку системы с материнской платой до ATX. По периметру распределены окошки для подвода кабелей. Видеокарта длиной до 340 мм. Окошко для проведения монтажа системы охлаждения процессора.

XPG LANDER 500 внутренняя часть

Башенные кулеры высотой до 160 мм. На лицевую панель можно установить радиатор 360 или 240 мм от системы жидкостного охлаждения. Дополнительно можно поставить два вентилятора на верхнюю стенку.

XPG LANDER 500 внутренняя часть

С внутренней стороны пластина на два накопителя типоразмера 2.5 дюйма. Есть стойка на диск 3.5 дюйма, которую можно демонтировать. Распределены ушки под стяжки, позволяя собирать кабели в общий пучок.

XPG LANDER 500 внутренняя часть

От вентиляторов отходит под два кабеля, разъем 3-пиновый ARGB и 4-пиновый PWM. Много лишней длины, но можно соединять последовательно в общую линию.

XPG LANDER 500 внутренняя часть

Сборка

В XPG LANDER 500 проведена сборка тестового стенда с mATX платой и башенным кулером. Сборка прошла без трудностей, в видимой части нет лишней длины кабелей. Достаточно свободного места.

XPG LANDER 500 сборка

Общий цвет и эффект подсветки для всех вентиляторов.

XPG LANDER 500 сборка

Тесты

Нагрев процессор Intel Core i5-13400 в закрытом корпусе.

XPG LANDER 500 тесты

Замер уровня шума при обычной работе с приложениями и операционной системой. При размещении на расстоянии 10 сантиметров.

XPG LANDER 500 тесты

Замер шума при максимальных оборотах. Комплектуется корпус тихими вентиляторами.

XPG LANDER 500 тесты

Итоги

XPG LANDER 500 – сбалансированный корпус для игровой сборки и рабочей станции. Выверенное внешнее исполнение, четыре ARGB-вентилятора в комплекте, защита от пыли, скоростные USB-порты, стенка из закаленного стекла, поддержка жидкостных систем охлаждения, аккуратный монтаж.
