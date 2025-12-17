Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo Cool 310 на Core Ultra 5 135H

Компания Lenovo пополнила ассортимент компактных ПК моделью Lecoo Cool 310, которая получила корпус объёмом 6,8 литра. Новинку также оснастили предустановленной операционной системой Windows 11 Home, 4-ядерным процессором AMD Ryzen 5 3500U с тактовой частотой до 3,7 ГГц или 14-ядерным чипом Intel Core Ultra 5 135H c максимальной частотой 4,8 ГГц, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ и предустановленной операционной системой Windows 11. Версия на AMD и с 8 ГБ ОЗУ стоит 240 долларов, а конфигурация с чипом Intel и 16 ГБ «оперативки» обойдется в 390 долларов.

