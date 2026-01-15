Представлен корпус Formula V Line Crystal U9

Formula V Line Crystal U9 привлекает внимание элегантным дизайном с изогнутой фронтальной панелью из закаленного стекла и широкими возможностями совместимости. Кроме материнских плат BTF/EATX, ATX, mATX и ITX, корпуса поддерживают установку до девяти 120-мм вентиляторов и 360-мм радиаторов (сверху), обеспечивая мощный воздушный поток. Серия U9 – это сочетание премиального внешнего вида и функциональности, ориентированное на пользователей, ценящих высокую производительность.

  • Большая сетчатая верхняя панель и улучшенные кабельные каналы – оптимизированные пути воздушного потока и аккуратная прокладка кабелей обеспечивают лучшие температуры.
  • Доступны версии PA и SA – версии Performance ARGB (PA) и Standard ARGB (SA) соответствуют различным предпочтениям в области охлаждения и подсветки.
  • Конструкция с быстрым снятием без использования инструментов – съемные панели обеспечивают быструю установку, модернизацию и техническое обслуживание.
  • Отдельная камера для блока питания – изолирует блок питания и кабели, обеспечивая более свободный воздушный поток и более организованное внутреннее пространство.
  • Большая боковая вентиляционная панель – расширенные боковые отверстия для циркуляции воздуха повышают эффективность охлаждения высокопроизводительных компонентов.
  • Эффективная защита от пыли – встроенные пылевые фильтры помогают поддерживать чистоту системы, не ограничивая поток воздуха.
  • Встроенный кронштейн для поддержки видеокарты – предотвращает провисание видеокарты.
  • Поддержка высокопроизводительного оборудования – вмещает видеокарты высотой до 420 мм и процессорные кулеры высотой до 182 мм для создания мощных сборок.
  • Изогнутая стеклянная передняя панель – бесшовное изогнутое закаленное стекло создает изысканный, современный дизайн витрины.
