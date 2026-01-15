Представлен корпус Formula V Line Crystal U9

Formula V Line Crystal U9 привлекает внимание элегантным дизайном с изогнутой фронтальной панелью из закаленного стекла и широкими возможностями совместимости. Кроме материнских плат BTF/EATX, ATX, mATX и ITX, корпуса поддерживают установку до девяти 120-мм вентиляторов и 360-мм радиаторов (сверху), обеспечивая мощный воздушный поток. Серия U9 – это сочетание премиального внешнего вида и функциональности, ориентированное на пользователей, ценящих высокую производительность.