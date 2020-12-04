Colorful представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti

Colorful представила свои видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti. Новая серия включает в себя модели Vulcan, Advanced, Ultra и новая серия Ultra White. Все модели оснащены мощной системой охлаждения, включая три установленных вентилятора.

Видеокарта iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V отличается встроенным ЖК-дисплеем, на котором отображается информация о состоянии видеокарты и многое другое. Дизайн карты выполнен в черном исполнении. Vulcan OC-V имеет заводской разгон.

iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G-V получила кожух платы с металлической отделкой. Центральный вентилятор имеет RGB-подсветку "Energy Core". Видеокарта использует два 8-контактных разъема питания.

Версия iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V имеет фирменный дизайн "Vaporwave" с яркими цветами. Карта имеет два 90 мм и один 80 мм вентилятор, что обеспечивает лучший воздушный поток. Массивный радиатор и 4 тепловые трубки позволяют видеокарте оставаться холодной на протяжении долгих сражений.

Белоснежная видеокарта Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V выделяется на фоне всей линейки. Любители белых игровых систем непременно оценят данную модель.
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