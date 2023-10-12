Colorful представила видеокарты со скрытым разъёмом питания

Сегодня компания Colorful расширила свою линейку видеокарт iGame Ultra Z, которая предоставляет возможность достаточно аккуратно расположить кабели питания внутри системы. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад компания уже запустила в продажу свои передовые видеокарты GeForce RTX 4070 iGame Ultra Z OC, плюс тогда производитель поведал о планах по выпуску видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 с аналогичным решением относительно системы питания. Теперь же компания официально представила обещанные модели — речь про видеокарты RTX 4060 Ti 16 ГБ, RTX 4060 Ti 8 ГБ и RTX 4060 8 ГБ. Главная особенность данных новинок в том, что с фронтальной стороны они лишены разъёма для подключения питания. Вместо этого разъём питания находится внутри радиатора, так что заметить кабели не получится.

Данное решение позволяет достаточно аккуратно собирать игровые компьютеры, потому что через боковую стеклянную панель заметить кабели будет невозможно и они не будут портить ощущений от работы с системой. Правда, стоит понимать, что до сих пор есть небольшие вопросы к долгожительности этих кабелей, потому что они буквально лежат на решётке радиатора и будут нагреваться от температуры, которая передаётся от графического процессора. Но пока что никаких сообщений о том, что видеокарты выходят из строя, нет, так что, вероятно, оплётка справляется с изоляцией от излишнего тепла. Интересно теперь сколько такие видеокарты будут стоить, потому что решение явно сложное.
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