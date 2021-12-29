Colorful представляет две видеокарты серии RTX 2060 на 12 ГБ

Компания Colorful представила две видеокарты серии RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти, это iGame Ultra White и BattleAx Deluxe. На данный момент, обе новинки доступны только в Китае. Модель Colorful iGame Ultra White RTX 2060 12 ГБ имеет тактовую частоту 1665 МГц, в то время как модель BattleAx Deluxe предлагает тактовую частоту 1650 МГц.

Colorful iGame Ultra White RTX 2060 выполнена в стильном дизайне с белым кожухом. Она получила функцию разгона с помощью кнопки на панели ввода/вывода, на которой также есть один порт DisplayPort, HDMI и DVI. Обе карты оснащена тремя вентиляторами, массивным радиатором с тепловыми трубками и одним 8-контактным разъемом питания GPU. Они имеют 12 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит / с и ограничены 192-битной шиной.

Рекомендованная розничная цена Colorful iGame Ultra White RTX 2060 12 ГБ составляет 4299 юаней (675 долларов), а модель BattleAx Deluxe продается по цене 4099 юаней (643 долларов).