Colorful представляет две видеокарты серии RTX 2060 на 12 ГБ

Colorful iGame Ultra White RTX 2060 выполнена в стильном дизайне с белым кожухом. Она получила функцию разгона с помощью кнопки на панели ввода/вывода, на которой также есть один порт DisplayPort, HDMI и DVI. Обе карты оснащена тремя вентиляторами, массивным радиатором с тепловыми трубками и одним 8-контактным разъемом питания GPU. Они имеют 12 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит / с и ограничены 192-битной шиной.
Рекомендованная розничная цена Colorful iGame Ultra White RTX 2060 12 ГБ составляет 4299 юаней (675 долларов), а модель BattleAx Deluxe продается по цене 4099 юаней (643 долларов).