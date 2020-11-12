Colorful выпустит серию видеокарт GeForce RTX 3000 в ярком дизайне

Colorful выпустит две видеокарты серии GeForce RTX 30 в белом исполнении с тремя вентиляторами. Видеокарта будет оснащена кнопкой разгона видеокарты «ONE-KEY OC», которая позволяет увеличивать тактовую частоту карты, просто нажимая её.

COLORFUL GeForce RTX 3080 10GB iGAME Ultra OC основана на чипе GA104-200, которая располагает 8704 ядрами, работающими на максимальной частоте в 1755 МГц(при включенной ONE-KEY OC). Она получит 10 ГБ видеопамяти GDDR6X с общей пропускной способностью 760 ГБ/с. Карта будет иметь 10 + 6 + 4 фазы питания, выходные видеоинтерфейсы - DisplayPort x3, HDMI x1. Размер корпуса составляет 310 мм в длину, 131,5 мм в ширину и 59 мм в толщину.

COLORFUL GeForce RTX 3070 8GB iGAME Ultra OC основана на чипе GA104-300, базовая частота которого составляет 1500 МГц, частота разгона - 1725 МГц (1770 МГц при включенной ONE-KEY OC), видеокарта получит только 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 256-бит и общей пропускной способностью 512 ГБ/с, схема питания: 10 + 3 фазы. Размер корпуса составляет 310 мм в длину, 131,5 мм в ширину и 56 мм в толщину.

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