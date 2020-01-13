Cooler Master GM27-CF создан для геймеров

Компания Cooler Master известна всем пользователям, которые хоть когда-то имели дело со сборкой компьютера. Производитель выпускает просто шикарные корпуса, блоки питания, системы охлаждения и прочие компоненты, которые славятся на весь мир своим высоким качеством и адекватной стоимостью. Теперь производитель решил выйти на новый для себя рынок и показал игровой монитор Cooler Master GM27-CF, который оформлен в фирменном стиле компании. Здесь даже подставка выполнена в стиле логотипа, что сразу бросается в глаза. Продукт порадовал нас хорошими параметрами и привлекательным внешним видом, плюс есть вариант не на 27 дюймов, а на 34, если вам нужна большая диагональ для постоянных виртуальных баталий. Стоимость под секретом.