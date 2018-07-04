Cooler Master MasterCase H500 выглядит очень привлекательно

В последнее время производители компьютерных корпусов решили выпускать свои варианты с большим объемом пространства внутри. Это удобно при сборке — вы можете спокойно поставить все ваши комплектующие, а пользователь при этом не переживает о том, что у него что-то не поместится. Новинка Cooler Master MasterCase H500 в этом плане отлично себя показывает — корпус весьма большой и увесистый, внутри тьма места для того, чтобы собрать компьютер мечты и потом начинять его какими-то мелкими фишками вроде подсветки дополнительной. Да и стоимость продукта небольшая, это приятно, так как вкладывать большие деньги в корпус обычно не очень хочется. Вскоре мы обязательно напишем полноценную статью про данную модель, а вы пока что можете посмотреть на крутой скриншот и оценить, насколько внутри много места.