Cooler Master Masterbox K500L стоит 59 евро

Официально анонсирован компьютерный корпус Cooler Master Masterbox K500L, который при всех своих преимуществах стоит совершенно небольших денег. За корпус с вас попросят 59 евро, хотя здесь и материалы достаточно качественные, и места внутри много, да и цветовая гамма подобрана очень хорошо. Для сборки игрового или рабочего компьютера такая модель подходит идеально, так как пользователь получает все необходимые возможности для создания компьютера мечты. Логотип на передней панели имеется, там же сетка, за которой можно расположить два вентилятора, внутри предостаточно места для установки даже самой длинной видеокарты, системы охлаждения и так далее. Вообщем, производитель дает вам возможность за небольшую сумму денег купить крутой корпус и работать с ним так, как вам хочется.