Cooler Master Masterbox MB510L цена и характеристики

Cooler Master объявила о выпуске MasterBox MB510L. Передняя панель имеет углеродную текстуру и отличительные вентиляционные отверстия, что характеризует новый дизайн.MasterBox MB510L обеспечивает высокую производительность с низкой стоимостью. Передняя вентиляционная панель обеспечивает эффективные тепловые характеристики, а также предлагает различные цветовые темы.Дизайн передней панели был взят из гоночной тематики, где используют углеродистую(карбоновую) отделку.Прозрачная боковая панель Edge-to Edge - продемонстрируйте свою сборку через прозрачную боковую панель.Поддержка в общей сложности 6 вентиляторов и установки водяного охлаждения. Шесть 120-миллиметровых вентиляторов можно установить на переднюю и заднюю панель, а так же систему водяного охлаждения гарантируют, что вам не нужно идти на компромисс по производительности.Поддержка установки видеокарт длиной до 400 мм. Вам никогда не придется беспокоиться о пригодности вашей видеокарты, поддерживает даже самые большие, самые широкие графические карты.Ценообразование и доступностьMasterBox MB510L будет продаваться по цене £ 49,99 / 59 евро / 68 USD с НДС.