Cooler Master SK620 стоит очень дешево

Многие пользователи уверенно думают, что механическая клавиатура — это достаточно дорогое удовольствие, которое могут себе позволить разве что заядлые геймеры с толстым кошельком, но на самом деле это совсем не так. Например, сегодня была представлена новая механическая клавиатура Cooler Master SK620, которая при стоимости в 90 долларов обладает достаточно приличным набором преимуществ, прочным корпусом и качественными материалами. За эти деньги получить качественный продукт другого известного производителя будет достаточно проблематично, так что мы настоятельно рекомендуем вам присмотреться к данной новинке, так как она, скорее всего, удовлетворит все ваши запросы к компьютерной периферии. Цену для России еще не назвали.