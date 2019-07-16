Cooler Master анонсировала клавиатуры SK650 White Limited Edition и SK630 White Limited Edition

Компания Cooler Master представила клавиатуры SK650 White Limited Edition и SK630 White Limited Edition, которые относятся к механическому типу. Клавиатуры выполнены в белом цвете, а также оснащены многоцветной RGB-подсветкой. Сообщается, что в них применены низкопрофильные переключатели Cherry MX Low Profile и 32-битный процессор ARM Cortex M3. Оснащение включает 512 Кбайт интегрированной флеш-памяти. Частота опроса достигает 1000 Гц, время отклика — 1 мс. О стоимости новинок пока не сообщается.