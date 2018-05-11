Cooler Master показал корпус с карбоном...

Компания Cooler Master нам всегда нравились своими интересными корпусами, да и прочей продукцией тоже. Сегодня вот появилась новость про анонс нового корпуса, у которого на лицевой панели будут вставки из карбона. Это довольно прочный материал, который весит легче металла и позволяет модели выглядеть более интересно и нестандартно. Мы уже все привыкли к стеклу, может пора переходить на карбон? Поставляться вариант будет в четырех цветовых вариантах — белый, черный и красный с синим. Это позволит вам выбрать более подходящий вариант для повседневного использования. С другой стороны, стоимость пока что не называли, да и сами мы корпус пока что протестировать не успели. Думаю, как будут детальные тесты, там и поговорим о преимуществах и недостатках данного решения. Ждете обзор?