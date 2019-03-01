Cooler Master показала MasterBox NR400

2019-03-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master MasterBox NR400; [59]
Официально представлен новый корпус MasterBox NR400 от компании Cooler Master, который выглядит очень стильно и понравится тем, кто хочет получить от своего ПК не только красоту, но и компактность. Здесь нижняя часть корпуса с блоком питания и дисками полностью выведена в отдельный отсек и закрыта от взора пользователя, а на боковой панели имеется стеклянная вставка. Сквозь нее можно смотреть на начинку компьютера и наслаждаться ее красотой. На фронтальной же панели имеется три 120-мм вентилятора, которые тоже просвещаются сквозь панель и создают определенную атмосферу стиля. Отличный корпус, в котором можно без труда собрать крутой ПК и работать с ним. Цена новинки пока что не называется, но мы уверены, что она невысокая.


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