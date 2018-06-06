Cooler Master показали новую линейку корпусов MasterCase H500 и H500M

MasterCase H500M

Недавно выпущенный MasterCase H500M находится в верхней части серии H, предлагая самое большое количество функций в линейке. Опции передней панели, кожуха блока питания, крышки кабелей и совместимость с радиатором позволяют сборщикам конфигурировать систему по желанию. Расширение возможностей выбора компонентов и обильная поддержка гарантируют, что системы будут выглядеть наилучшим образом при сборке в MasterCase H500M.

MasterCase H500

MasterCase H500 - это один из корпусов, в котором предустановленно два 200-миллиметровых RGB вентилятора спереди. Хотя это самый дешевый корпус в серии H, в комплект входят прозрачная и сетчатая передняя панель, позволяющая выбирать между эстетикой и максимальным воздушным потоком. Каждая из опций на передней панели дополняет дизайн MasterCase H500. Чтобы облегчить транспортировку корпуса, на верхней панели была установлена ​​тонкая рукоятка.Как концепция, детали и характеристики этого шасси могут быть изменены.