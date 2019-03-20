Cooler Master представила ПК-корпус MasterBox NR600

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox NR600, которая отличается довольно аскетичным внешним видом. Новинка предусматривает две версии: в одну можно установить 5,25-дюймовое устройство, а в другое нет. Корпус характеризуется возможностью установки материнской платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, семью посадочными местами для карт расширения, поддержкой видеокарт длиной до 410 мм, блока питания длиной до 180 мм, процессорного кулера высотой до 166 мм, возможностью использовать воздушную или жидкостную систему охлаждения (радиаторы типоразмера до 360 мм), четырьмя накопителями типоразмера 3,5 дюйма или пятью устройствами хранения данных форм-фактора 2,5 дюйма.