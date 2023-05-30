Cooler Master представила корпус NCore 100 Max

Если вы ищете компактный корпус для ПК, который выглядит стильно, но не слишком ярко, то новый корпус NCore 100 Max от Cooler Master, вероятно, является идеальным выбором. Этот корпус был представлен на выставке Computex 2023 и может похвастаться толщиной всего в 155-172 мм, высоту всего 481 мм и шириной 212 мм, но при этом он легко вмещает видеокарту RTX 4090 длиной до 357 мм. Стоит отметить, что корпус выполнен из анодированного алюминия в цветах бронзы или темно-зеленого оттенка, здесь нет широкого окна и отсутствует RGB-подсветка, но благодаря большому количеству отверстий на алюминиевых панелях производителю удалось реализовать достойное охлаждение даже в пассивном режиме.

Кроме того, NCore Max 100 поставляется со встроенным блоком питания SFX Gold мощностью 850 Вт и собственной системой охлаждения для процессора, включающей массивный радиатор и вентилятор Silencio с частотой вращения 2400 об/мин. Cooler Master утверждает, что они тестировали систему охлаждения с процессором 13900K, потребляющим 250 Вт, и не обнаружили перегрева. Кроме того, вы вполне можете установить видеокарту, занимающую 3 или 4 слота, то есть текущие видеокарты подходят просто идеально. Данный корпус также выглядит крайне удобным для сборки, особенно учитывая, что радиатор процессорного кулера и блок питания уже предустановлены. Но нужно понимать, что пространства для установки накопителей или дополнительных вентиляторов крайне мало. И пока нет информации о ценах и доступности NCore 100 Max — нужно ждать.
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