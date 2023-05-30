Cooler Master представила корпус NCore 100 Max…

Кроме того, NCore Max 100 поставляется со встроенным блоком питания SFX Gold мощностью 850 Вт и собственной системой охлаждения для процессора, включающей массивный радиатор и вентилятор Silencio с частотой вращения 2400 об/мин. Cooler Master утверждает, что они тестировали систему охлаждения с процессором 13900K, потребляющим 250 Вт, и не обнаружили перегрева. Кроме того, вы вполне можете установить видеокарту, занимающую 3 или 4 слота, то есть текущие видеокарты подходят просто идеально. Данный корпус также выглядит крайне удобным для сборки, особенно учитывая, что радиатор процессорного кулера и блок питания уже предустановлены. Но нужно понимать, что пространства для установки накопителей или дополнительных вентиляторов крайне мало. И пока нет информации о ценах и доступности NCore 100 Max — нужно ждать.