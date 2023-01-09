Cooler Master представила корпус Shark X в форме акулы

Также хотелось бы отметить, что данный корпус позволяет даже более эффективно охлаждать компоненты системы, потому что они не закрыты в едином пространстве, а расположены практически отдельно друг от друга на платформе. Впрочем, когда пользователь использует данный корпус, то он явно отдаст предпочтение какой-то стильной системе жидкостного охлаждения, которая и так справится с поставленной задачей, но это просто дополнительный бонус, позволяющий работать с большим комфортом. И хотя этот корпус, скорее всего, никогда не будут продавать серийно, выглядит он просто прекрасно — это яркая демонстрация того, что корпус для компьютера не обязательно должен быть прямоугольным и скучным. Можно проявить фантазию, дабы всех удивить.