Cooler Master представила корпус Shark X в форме акулы

На выставке CES 2023 многие крупные компании показали интересные решения в сегменте ноутбуков, планшетов и компьютерных компонентов, но больше всего нас впечатлила компания Cooler Master, которая представила уникальный корпус в стиле акулы. Новинка получила название Shark X, хотя мы сомневаемся, что нечто подобное отправится в официальную продажу. Данный корпус основан на моде от пользователя, который в 2019 году продемонстрировал собственный компьютерный корпус в стиле акулы с плавником и возможностью механически двигаться. Аналогичные возможности есть и у Shark X, так что выглядит подобное решение очень стильно и на рабочем столе смотрится гораздо интереснее даже самых дорогих обычных серийных моделей.

Также хотелось бы отметить, что данный корпус позволяет даже более эффективно охлаждать компоненты системы, потому что они не закрыты в едином пространстве, а расположены практически отдельно друг от друга на платформе. Впрочем, когда пользователь использует данный корпус, то он явно отдаст предпочтение какой-то стильной системе жидкостного охлаждения, которая и так справится с поставленной задачей, но это просто дополнительный бонус, позволяющий работать с большим комфортом. И хотя этот корпус, скорее всего, никогда не будут продавать серийно, выглядит он просто прекрасно — это яркая демонстрация того, что корпус для компьютера не обязательно должен быть прямоугольным и скучным. Можно проявить фантазию, дабы всех удивить.