Cooler Master представила корпус TD500 Mesh V2

Компания Cooler Master является ведущим производителем компьютерных корпусов на рынке — производитель выпускает достаточно качественные решения, которые при этом стоят адекватных денег и не устаревают со временем. И серия корпусов TD является настоящим алмазом в короне компании — с 2018 года, когда серия была представлена на рынке, это одна из самых успешных серий производителя. Пользователям очень нравились строгие линии, простота и лаконичность внешнего вида, что было сохранено в новейшей модели TD500 Mesh V2. Она представлена в чёрном и белом варианте, выглядят достаточно привлекательно и стильно, подходят как для рабочих станций нового поколения, так и для геймерских задач на любой вкус и цвет. Отличные новости для тех, кто давно хотел качественное свежее решение.

Но помимо того, что эти корпуса выглядят очень круто и привлекательно, они ещё и безумно продуманные во всех смыслах. Например, производитель использует защитные сетки от пыли, которые не позволяют вентиляторам внутри системы втягивать мелкий сор внутрь корпуса, так что чистить компьютер придётся реже — достаточно почистить сами сетки. Ещё компания предоставляет возможность использовать специальную подставку для крепления наушников или клавиатуры на самом корпусе — это очень удобное решение, особенно если на рабочем столе не так уж много пространства. Да и внутри предостаточно места, чтобы собрать компьютер любой сложности и удобно проложить кабели для приятного внешнего вида.
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