Cooler Master представила mini-ITX корпуса NR200 и NR200P

Cooler Master выпустил два новых корпуса формата mini-ITX. Корпуса Cooler Master NR200 и NR200P оценят любители SFF размера. Объем корпусов всего 18 литров, но это не мешает использовать длинные видеокарты и системы жидкостного охлаждения.

Корпус доступен в белом и черном варианте. Корпус NR200P предлагает боковую панель из закаленного стекла. Версия NR200 будет представлена боковой панелью из металла с вентиляционными отверстиями.

Корпуса обеспечивают установку процессорного кулера высотой 155 мм, а длину видеокарты до 330 мм. Можно установить видеокарту в вертикальное положение. Оба корпуса поддерживают материнские платы форм-фактора mini-ITX и mini-DTX. Передняя панель имеет два порта USB 3.2 и 3,5-мм аудиоразъем. В корпусе есть слоты для трех 2,5 дюймовых или двух 3,5 дюймовых накопителей.

Корпуса Cooler Master NR200 и NR200P уже доступны. Их стоимость начинается от 120 долларов.
Комментарии и отзывы Cooler Master NR200 и NR200P
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