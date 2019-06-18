Компания Cooler Master представила новые корпуса Silencio S400 и Silencio S600, которые идеально подойдут тем геймерам, которые в первую очередь ценят тишину и спокойствие. Дело в том, что данные модели оборудованы специальными панелями, которые поглощают шум и не позволяют вентиляторам или видеокарте портить вам нервы. Это очень необычное решение, так как обычно геймеры предпочитают приобретать красивые корпуса с открытыми окнами или пространствами, дабы наслаждаться красивой подсветкой и прочими бонусами. Здесь совсем другая история — разработчики хотят показать возможность работать в полной тишине, когда ничто вам не мешает уделить максимум внимания рабочему или игровому процессу. Стоимость вполне адекватная.