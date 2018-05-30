Cooler Master представляет MasterCase H500M

2018-05-30, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Cooler Master MasterCase H500M; [80]
Эйндховен, Нидерланды, 29 мая 2018 – Cooler Master, один из мировых лидеров в разработке и производстве периферии и компонентов для ПК, представляет корпус MasterCase H500M, сочетающий в себе броский дизайн и функциональность.
Топовый представитель линейки H-Series, MasterCase H500M объединяет все самое лучшее: функциональность, стиль, качественные материалы и дизайн. В комплект входят как сетчатая, так и стеклянная передняя панели, что позволяет выбирать между дополнительным воздушным охлаждением и эстетикой. Каждый из вариантов передней панели по-своему дополняет промышленный дизайн H500M. Закаленное стекло закрывает четыре стороны корпуса, чем обеспечивает полный обзор установленных компонентов. Чтобы подчеркнуть эффектный внешний вид, за передней панелью расположились адресуемые RGB-вентиляторы, которые поставляются с соответствующим контроллером.

  • Сетка или стекло – Выбирайте между включенными в комплект сетчатой лицевой панелью, которая обеспечит оптимальный поток воздуха или стеклянной, которая сбалансирует эстетику и производительность.
  • Четыре панели из закаленного стекла – Стеклянные боковые панели без рамок с двух сторон корпуса, а также верхняя и передняя панели, обеспечивают четкий и полный обзор системы.
  • Два 200-миллиметровых портативных RGB-вентилятора и контроллер – Стильное и тихое воздушное охлаждение благодаря двум адресуемым RGB-вентиляторам, которые управляются входящим в комплект контроллером.
  • Широкие возможности подключения – Панель ввода/вывода оборудована портом USB 3.1 Type-C (второе поколение) и четырьмя дополнительными портами USB 3.0. Контроллер ARGB управляет подсветкой системы.
  • Крышки для сборки – Девять крышек, включая отдельный кожух для блока питания, выводят сборку ПК на новый уровень и дают возможность решать: прятать блок или показать его окружающим.
  • Продемонстрируйте графическую карту. Два дополнительных слота PCI сзади позволяют установить видеокарты в вертикальном положении.
  • Регулируемый кронштейн GFX – Снизьте нагрузку и усильте крепление больших и длинных видеокарт при помощи входящего в комплект регулируемого кронштейна для поддержки графической карты.
  • Поддержка 200 мм радиаторов – Передняя панель совместима с радиаторами длинной до 360 мм, включая дополнительную поддержку для одного радиатора размером 200 мм. Верхний кронштейн поддерживает радиаторы до 360 мм вместе с 200 мм вентиляторами.
Вентиляция в MasterCase H500M расположена с обеих сторон передней панели и отличается от решений в остальных моделях серии. Отверстия сетки огибают корпус от боковой до передней панели, чтобы обеспечить более сильный приток воздуха для вентиляторов.

Большое количество опций для визуального представления системы обеспечивают девять разных крышек. Корпус блока питания состоит из нескольких съемных элементов. Предусмотрена также крышка отсека блока питания, которую можно снять, чтобы блок был на виду, или установить, чтобы его скрыть. На передней части корпуса есть съемная пластина для размещения более толстых радиаторов. Наличие двух основных частей позволяет снять половину кожуха блока питания, чтобы освободить место, при этом кабели и сам блок будут по-прежнему скрыты. Разные варианты сборки передней панели, кожуха блока питания, крышек кабелей и совместимость с радиаторами позволят сборщикам выбирать оптимальную для себя конфигурацию. Расширение выбора компонентов и мощная поддержка гарантируют, что система, собранная в корпусе MasterCase H500M, будет выглядеть наилучшим образом.

Цена и доступность

MasterCase H500M появится в продаже в конце июля по ориентировочной цене 15 750 рублей.


Комментарии:
Meizu 6T выглядит очень привлекательно...
Meizu 6T выглядит очень привлекательноОфициально представлен смартфон Meizu 6T, который компания позиционирует как бюджетное устройство. Девайс...
Japan Display потеряла iPhone...
Japan Display потеряла iPhoneВ сети появилась достаточно интересная информация о компании Japan Display — акции производителя дисплеев...
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL на фейковых ...
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL на фейковых На просторах интернета появились якобы фотографии смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. На самом же дел...
Gigabyte объединяется с Intel для устран...
Gigabyte объединяется с Intel для устранGigabyte объединяется с Intel для обновления безопасности от новых производных побочных уязвимостей(Side-...
В скором будущем выйдут смарт-часы на We...
В скором будущем выйдут смарт-часы на WeСтало известно, что Puma совместно с Fossil готовит смарт-часы на Wear OS. И первым плодом совместного па...
NETGEAR отреагировали на уязвимость VPNF...
NETGEAR отреагировали на уязвимость VPNFВ свете новой уязвимости VPNFILTER и уязвимости NAS, о которой мы упоминали на прошлой неделе, Netgear пр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$Обзор UMIDIGI A1 PRO. Лучший китайский смартфон до 100$
Обзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатураОбзор Gamdias HERMES E2. Компактная механическая клавиатура
Обзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопительОбзор GeIL Zenith R3 (GZ25R3-240G). Недорогой и быстрый SSD накопитель
Обзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлениемОбзор Fujida Karma Slim. Комбо-видеорегистратор с беспроводным обновлением
Обзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыхаОбзор Gembird KB-6050LU-UA. Неплохое решение для работы и отдыха
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy J4 Смартфоны среднего класса всегда привлекают пользователей даже больше, чем флагманы. Причина довольно про...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умом...
Обзор Kundge.me. Учим английский с умомВ последнее время изучать английский язык стало намного проще и интереснее — очень много разнообразных пр...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S L...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S LМногие большие компании понимают, что делать смартфоны нового формата дорого и рискованно — та же Samsung...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-игра...
Обзор Creepy Road. Шикарная инди-играМне очень нравятся игры вроде Creepy Road, так что ничего плохого сегодня в обзоре точно не будет. Может ...
Предварительный обзор Acer Predator X27....
Предварительный обзор Acer Predator X27.Игровые мониторы перестали быть чем-то невероятным — сейчас каждый второй пользователь может купить себе ...
Обзор One Tank to Rule Them All. Вспомин...
Обзор One Tank to Rule Them All. ВспоминК сожалению, далеко не все современные ААА-проекты стоят внимания пользователей, да и не всем это нужно. ...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDo...
Предварительный обзор Xiaomi Funsnap iDoНужно понимать, что сейчас индустрия квадрокоптеров очень развита. Если еще пару лет назад такие устройст...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. Сочна...
Предварительный обзор ELEPHONE A4. СочнаСовременный рынок смартфонов сильно изменился — теперь пользователи не готовы отдавать по тысяче долларов...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе ...
Candy Group провела встречу с CEO Беппе 23 мая в Москве состоялась пресс-конференция компании Candy Group. Главным спикером стал внук основателя...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DM...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DMНесмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Наприм...
Обзор Pocket Troops. Условный шутер...
Обзор Pocket Troops. Условный шутерСтоит понимать, что абсолютно любой современный шутер для смартфона имеет свои яркие недостатки. У каких-...
Huawei MediaPad M5 официально представле...
Huawei MediaPad M5 официально представле22 мая в Москве состоялась прзеентация Huawei, на которой показали планшеты премиум сегмента Huawei Media...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor