Cooler Master представляет новую линейку клавиатур CK Series на Computex

Благодаря плавающей конструкции кейкапов и прочным механическим клавишам, клавиатура CK550 обеспечит своему владельцу немало побед. Клавиши рассчитаны как минимум на 50 миллионов нажатий, а это значит, что CK550 в течение долгого времени будет надежным компаньоном геймера. В зависимости от региона в клавиатуре будут использоваться переключатели синего, коричневого и красного цетов. Прочная цельная алюминиевая верхняя пластина с гладким покрытием рассчитана на длительные игровые марафоны. Клавиатура CK550 оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши с несколькими эффектами и режимами работы. Изменение режимов «на лету» позволяет настраивать подсветку в реальном времени, в то время как простое в использовании программное обеспечение предоставляет пользователям возможность настраивать дополнительные параметры, такие как использование макросов. Cooler Master также анонсирует клавиатуру CK552, доступную эксклюзивно в сети Best Buy по всей территории США, начиная с 18 июня 2018 года. Она оборудована красными переключателями, оснащена схожими функциями с CK550 и отличается элегантной черной алюминиевой верхней панелью, придающей ей солидный внешний вид.