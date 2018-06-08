Cooler Master представляет новую линейку клавиатур CK Series на Computex

2018-06-08, Автор - Нияз Дусталев; [84]
Благодаря плавающей конструкции кейкапов и прочным механическим клавишам, клавиатура CK550 обеспечит своему владельцу немало побед. Клавиши рассчитаны как минимум на 50 миллионов нажатий, а это значит, что CK550 в течение долгого времени будет надежным компаньоном геймера. В зависимости от региона в клавиатуре будут использоваться переключатели синего, коричневого и красного цетов. Прочная цельная алюминиевая верхняя пластина с гладким покрытием рассчитана на длительные игровые марафоны. Клавиатура CK550 оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши с несколькими эффектами и режимами работы. Изменение режимов «на лету» позволяет настраивать подсветку в реальном времени, в то время как простое в использовании программное обеспечение предоставляет пользователям возможность настраивать дополнительные параметры, такие как использование макросов. Cooler Master также анонсирует клавиатуру CK552, доступную эксклюзивно в сети Best Buy по всей территории США, начиная с 18 июня 2018 года. Она оборудована красными переключателями, оснащена схожими функциями с CK550 и отличается элегантной черной алюминиевой верхней панелью, придающей ей солидный внешний вид.


Комментарии:
Производительность батареи Bluboo S3 VS ...
Производительность батареи Bluboo S3 VS Флагман этого года с большим объемом батареи с безрамочным дизайном Bluboo S3 появился на рынке почти два...
Представлен смартфон МТС Smart Pro с под...
Представлен смартфон МТС Smart Pro с подПредставлен 5,5-дюймовый смартфон МТС Smart Pro с поддержкой VoLTE. Разрешение у девайса составляет 720 ...
Lenovo анонсировала 6,2-дюймовый смартфо...
Lenovo анонсировала 6,2-дюймовый смартфоДебютировал 6,2-дюймовый смартфон Lenovo Z5 с 6 Гб ОЗУ и тонкими рамками. Экран у аппарата занимает 95% ...
Cooler Master показали игровые гарнитуры...
Cooler Master показали игровые гарнитурыCooler Master представляет новые игровые гарнитуры MH751 и MH752, впервые дебютировавшие на PAX East 2018...
Cooler Master представляет новую линейку...
Cooler Master представляет новую линейкуCooler Master впервые представляет линейку SK, которая состоит из трех клавиатур: SK620, SK630 и SK650. С...
Казанские нейрохирурги освоили метод бор...
Казанские нейрохирурги освоили метод бор8 июня в Казани был продемонстрирован инновационный метод лечения болезни Паркинсона - система глубинной ...
Prestigio анонсировала бюджетный смартфо...
Prestigio анонсировала бюджетный смартфоМеждународный бренд Prestigio, один из лидеров по производству портативной электроники, представил Presti...
Prestigio представили Wize Q3 — новую мо...
Prestigio представили Wize Q3 — новую моМеждународный бренд Prestigio, один из лидеров по производству портативной электроники, представил Presti...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачуОбзор Hyundai H-LED32R503GT2S. Лучший телевизор на кухню и дачу
Обзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистраторОбзор DUNOBIL OPTIM. Недорогой видеорегистратор
Обзор Microlab M-600BT. Стильная 2.1 акустика с BluetoothОбзор Microlab M-600BT. Стильная 2.1 акустика с Bluetooth
Обзор Biostar H310MHD PRO Ver. 6.x. Материнская плата без переплаты за маркетингОбзор Biostar H310MHD PRO Ver. 6.x. Материнская плата без переплаты за маркетинг
Обзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровняОбзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровня
«Связной» полностью избавится от бренда ...
«Связной» полностью избавится от бренда 5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евр...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. На...
Предварительный обзор ASUS ROG Phone. НаНекоторое время назад производители мобильных телефонов стали активно работать над устройствами, которые ...
Обзор Rosetta Stone. Учим английский...
Обзор Rosetta Stone. Учим английскийИзучение иностранных языков давно перестало быть чем-то сложным. Это лет десять назад, когда интернет еще...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для ...
Предварительный обзор Corsair HS70. Для Геймеры не очень любят все беспроводное, так как есть миф, что такого рода технологии не могут передавать...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как по...
Обзор Jurassic World Alive. Почти как поС популярностью игры Pokemon GO трудно спорить — некоторое время все прямо теряли рассудок от желания поб...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A9 В последнее время стало довольно модным выпускать смартфоны среднего класса. Это понятная тенденция, ведь...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой фл...
Обзор Smartphone Tycoon. Создаем свой флСовременные мобильные игры потеряли изюминку — практически каждая вторая игра является лишь копией чего-т...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. Дл...
Предварительный обзор ASUS ROG GL504. ДлРынок игровых ноутбуков довольно быстро развивается — еще пару лет назад мы даже не хотели говорить о дос...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками...
Обзор TanksALot. Мультиплеер с танкамиВ последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. ...
Предварительный обзор Smartisan TNT Work...
Предварительный обзор Smartisan TNT WorkИногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том...
Обзор Agony. Страшно противно...
Обзор Agony. Страшно противноЯ никогда не был особым фанатом хорроров, так как такие игры рассчитаны на игроков, которые любят острые ...
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooВ последнее время вышло достаточно много интересных смартфонов, но большинство из них не подходят для пут...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor