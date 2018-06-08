Cooler Master представляет новую линейку клавиатур SK Series на Computex

Cooler Master впервые представляет линейку SK, которая состоит из трех клавиатур: SK620, SK630 и SK650. Серия оснащена уникальными низкопрофильными выключателями Cherry MX, привлекательной алюминиевой верхней панелью, подсветкой RGB, съемным кабелем Type C и светодиодами, обрамляющими клавиши. Все это представлено в минималистском дизайне. Модель SK620 выполнена в форм-факторе 60%, идеально подходящем для траспортировки и LAN-вечеринок. Модель SK630 выполнена в форм-факторе 80% с новым программным обеспечением, а SK650 – это полноразмерная клавиатура со 104 клавишами и также с новым программным обеспечением. Новые модели серии появятся в четвертом квартале этого года и первом квартале будущего.