Cooler Master представляет новую линейку механических игровых клавиатур

Cooler Master, один из мировых лидеров в разработке и производстве периферии и компонентов для ПК, представляет новую механическую игровую клавиатуру CK550.«Когда мы разрабатывали CK550, нашей целью было создать профессиональную полноразмерную механическую игровую клавиатуру со всеми основными характеристиками, необходимыми геймерам, не пожертвовав при этом качеством. Наши клиенты получат устройство, подходящее для участия в соревнованиях на самом высоком уровне. Значительное внимание мы уделили и их внешнему виду», - говорит Брайант Нгуен, генеральный директор подразделения периферийных устройств.

Благодаря плавающей конструкции кейкапов и прочным механическим клавишам, клавиатура CK550 обеспечит своему владельцу немало побед. Клавиши рассчитаны как минимум на 50 миллионов нажатий, а это значит, что CK550 в течение долгого времени будет надежным компаньоном геймера. В зависимости от региона в клавиатуре будут использоваться переключатели синего, коричневого и красного цветов. Прочная цельная алюминиевая верхняя панель с гладким покрытием бронзового оттенка рассчитана на длительные игровые марафоны. Клавиатура CK550 оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши с несколькими эффектами и режимами работы. Управление «на лету» позволяет настраивать подсветку в реальном времени, в то время как простое в использовании программное обеспечение предоставляет пользователям возможность настраивать дополнительные параметры, такие как использование макросов и RGB-подсветка.

Цена и доступность

Серия CK оснащена всем, что необходимо серьезным профессиональным геймерам и любителям для максимально захватывающих игр.Клавиатура CK550 появится в продаже в России в конце августа по ориентировочной цене 7 500 рублей.