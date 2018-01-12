Cooler Master выпускает клавиатуры MK850 и MK851

Непревзойденная точность: клавиатуры MK850 и MK851Новая серия начинается с самой неотъемлемой части набора, MK850 и MK851 с технологией Aimpad. Cooler Master добавила полное управление аналоговым движением в набор из восьми клавиш, включая клавиши WASD, что обеспечивает плавную точность вождения, летающих и экшн-игр от третьего лица. При активации Aimpad клавиши MK851 функционируют как педаль газа. Результатом является больший контроль, особенно при управлении транспортными средствами, внесении небольших корректировок или корректировке курса без необходимости непрерывного нажатия клавиш. Из-за чувствительного к давлению MK851, Cooler Master предложит клавиатуру с линейными красными переключателями Cherry MX, или выбрать MK850 и использовать все те же функции и агрессивный дизайн без Aimpad и выбирать между синими или коричневыми переключателями Cherry MX.